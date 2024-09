“Fue un tema terrible”: Estefanía Gómez reveló preocupante situación de su participación en ‘Betty, la fea’

Tras el gran éxito de la nueva temporada de Betty, la fea, algunos de los fans de la producción del Canal RCN y Amazon Prime Video hicieron algunas preguntas sobre la ausencia de varios de los actores más importantes de la primera temporada, pues esperaban conocer detalles de la historia de sus personajes, 25 años después.

Pese a que finalmente, Aura María logró enamorar nuevamente a los fans de la novela, se había hecho muchas especulaciones con respecto a su convocatoria, pues se logró observar en pantalla hasta el capítulo 10, cuando muchos esperaban encontrarla dentro de las oficinas de Ecomoda desde un primer momento.

La razón por la que Aura María casi no aparece en Betty, la fea: la historia continúa

Por medio de una reciente entrevista para Lo Sé Todo, programa de entrevistas del Canal 1, la hermosa mujer habló por primera vez al respecto y reveló la verdadera razón por la que, por poco se cancela su participación en la esperada producción.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager, entonces dije, ‘bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’.

En medio de la búsqueda, encontró a una mánager que había visto desde hace algún tiempo, trabajando con otras actrices, lo que le dio confianza para que fuera su representante dentro del importante proyecto. No obstante, la comunicación no se dio de la mejor manera y después de varias semanas, no tenía información acerca de su proceso de contratación con el canal de televisión.

“Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba. Entonces yo conseguí a un abogado para que me hiciera la negociación (...) Después de un tiempo me contacté con un representante de la producción para decirle quién iba a ser el encargado de la negociación y me respondieron que ‘¿cuál negociación?’”, dijo frente a las cámaras.

En ese momento, la actriz se llenó de tristeza, pues le hicieron saber que ya no iba en la historia.

Por lo que le dieron la autorización para hacer parte de las grabaciones y reencontrarse con sus compañeros. Sin embargo, esto tendría que hacerse desde el capítulo 10, pues los libretos ya estaban escritos y no había forma de modificarlos.

“Me dijeron que yo estaba desde el primer capítulo, pero tocó cambiar toda la historia y volver a reescribirla (...) Me dolió muchísimo, no saben el guayabo que me daban y me dio muy duro ver los primeros capítulos de la serie”, afirmó.

No obstante, está lista para llevar a cabo las grabaciones de la nueva temporada que iniciarán muy pronto en la ciudad de Bogotá.