Jorge Enrique Abello se destapó y dijo por quién no votaría en las elecciones presidenciales 2026: “Ni de riesgo”

Jorge Enrique Abello es considerado uno de los intérpretes más reconocidos de la televisión colombiana, gracias a la amplia trayectoria que ha construido dentro del mundo del entretenimiento. A lo largo de los años, el actor ha dejado una marca importante con distintos personajes y proyectos que han demostrado su versatilidad y talento frente a las cámaras, asumiendo papeles protagónicos que lo han consolidado en la industria.

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El artista logró ganarse el cariño del público con su participación en recordadas producciones televisivas. Entre ellas se destacan Yo soy Betty, la fea, En los tacones de Eva, ¿Dónde está Elisa?, La costeña y el cachaco, Anita, no te rajes y Ana de nadie, producciones que lo posicionaron como uno de los rostros más queridos de la pantalla chica en Colombia.

Pese al éxito como actor, Jorge Enrique Abello, que contó por qué rechazó un personaje, llamó la atención de los curiosos días atrás, debido a una entrevista que concedió a Eva Rey, para Desnúdate con Eva, donde tocó otros temas que rodean su realidad. El famoso respondió preguntas de toda clase, incluyendo el ámbito político.

Jorge Enrique Abello interpretó a Horacio en 'Ana de nadie'. Foto: RCN Televisión

De acuerdo con lo que quedó registrado, Jorge Enrique Abello fue interrogado sobre si iba a votar en las siguientes elecciones presidenciales, a lo que él afirmó que evidentemente lo haría, ya que era un deber.

La española quiso saber por quién daría apoyo, a lo que el artista fue claro en que no votaría por ninguna persona que hiciera parte del gobierno actual. En sus declaraciones, el famoso apuntó que la oportunidad de la izquierda en el poder se desperdició, haciendo cosas con las que él no estaba en sintonía.

“No voy a votar por nadie del gobierno actual, me parece que lo que ha sucedido con esa oportunidad que tuvo la izquierda para estar en el poder y para fijar una posición democrática se diluyó de la manera más triste posible”, comentó.

Al recibir una pregunta sobre si votaría por Iván Cepeda, Jorge Enrique Abello puntualizó que era algo que no pasaría, ya que vio cómo este lado político cometió errores desde el pasado con Gustavo Petro.

“Ni de riesgo. No hay la menor posibilidad”, dijo, asegurando que no era petrista ni respaldaba lo ocurrido hace cuatro años.

“Soy demócrata, pienso que deben hablar los de izquierda, derecha y los de centro; todo el mundo debe tener la oportunidad de construir un país con varias voces. Subió la izquierda, me pareció maravilloso que en este país pasara eso, nos hacía más democráticos, pero… la esperanza se convirtió en algo muy triste”, aseguró.

El artista habló del primer gabinete de Gustavo Petro, afirmando que todo se diluyó y perdió ese enfoque por el autoritarismo que se plasmaba de parte del mandatario, que no negociaba de ninguna manera sus proyectos.