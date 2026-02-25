Gente

Jorge Enrique Abello, pese a estar en quiebra, rechazó importante personaje en una novela: “No podía y necesitaba ese dinero”

El famoso actor dejó ver que su ética y moral no lo dejaron aceptar ser parte de esta producción.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

25 de febrero de 2026, 3:49 p. m.
Jorge Enrique Abello reveló la razón por la que rechazó un papel
Jorge Enrique Abello reveló la razón por la que rechazó un papel

Jorge Enrique Abello, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los rostros más sólidos y versátiles de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha demostrado que puede meterse sin problema en la piel del galán, el villano o el hombre lleno de matices, dejando huella en cada producción en la que participa.

Su trayectoria incluye producciones que marcaron época como Ecomoda, La costeña y el cachaco, Merlina, mujer divina, Los Reyes, En los tacones de Eva, A corazón abierto, ¿Dónde está Elisa?, La ley del corazón y Ana de Nadie, entre muchas otras.

Sin embargo, si hubo un papel que lo catapultó y lo convirtió en un referente obligado de la pantalla chica, fue el del inolvidable Armando Mendoza.

Este personaje nació en Yo soy Betty, la fea, la icónica historia escrita por Fernando Gaitán y protagonizada junto a Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano.

Jenny López se pronunció sobre su matrimonio y aclaró si se casó con Jhonny Rivera por dinero; reveló decisión que tomaron

Sigue el escándalo: hermanastra de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Así fue el error que cometió ‘El Jefe’ en ‘La casa de los famosos 3′; video dejó en evidencia su reacción

Jhonny Rivera destapó la verdad detrás de la ausencia de Jessi Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno en su matrimonio

Cristina Hurtado contó que su boda con Josse Narváez se dio bajo un “engaño” y dio detalles: “Firmé mi matrimonio y no tenía idea”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Jorge Enrique Abello habló con SEMANA sobre su primera novela negra: “Me gusta más la ficción que la realidad misma”

Betty, la fea tendrá tercera temporada, este es el famoso actor que regresará después de 20 años

Betty, la fea 2024 @Indie5051
'Betty, la fea' Foto: Twitter @Indie5051

La novela no solo fue un fenómeno en Colombia, sino que también cruzó fronteras y se convirtió en un éxito global, llegando a tener 28 adaptaciones y ser retransmitida en más de 100 países.

Este actor ha llamado la atención de muchos de sus fanáticos por su versatilidad en escena. Recientemente, en conversación con Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva Rey, habló sobre su habilidad para interpretar distintos personajes y recordó la ocasión en que, por sus principios éticos y morales, rechazó un papel a pesar de necesitar el dinero.

“Claro, yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida, sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero, y no la acepté porque hablaba de narcotráfico en mi país”, relató inicialmente el famoso actor.

Jorge Enrique reveló que en varias ocasiones le han ofrecido interpretar a distintos capos, pero su respuesta siempre ha sido negativa.

“Me llamaron de Los Ángeles para hacer un casting. Primero me invitaron a ser Lehder, después Los Ochoa, y yo dije: ‘No, yo quiero los policías’. Los policías eran Pedro Pascal y otro man. ‘No, no, esos ya están’, le dije: ‘Lo siento, no puedo. Yo no, yo no, yo no’”, añadió.

Según contó, Abello siente que lleva sobre sus hombros un peso positivo al mostrar una buena parte de Colombia con su interpretación de Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, y no quiere afectar esa imagen haciendo el papel de personas que, desde hace años, han opacado lo bueno del país.

Jorge Enrique Abello soltó desconocido detalle de ‘Betty, la fea’; Ana María Orozco quedó en shock

“Yo he sido, a través de Betty la Fea, el embajador de lo mejor de este país. No podía, y créeme, necesitaba ese dinero con toda”, dijo, señalando que era un momento de su vida en el que realmente necesitaba el pago de ese trabajo.

“Yo hago todo tipo de personajes. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico ha tocado demasiadas vidas en este país. Es un tema que sí lo tocaría, pero desde otro point of view. No te digo que no haría un narcotraficante, pero eso de seguir jugando a los malos y a los buenos, pues me parece que no demuestra la humanidad y el gran drama de este país", concluyó.

