Jorge Enrique Abello, pese a estar en quiebra, rechazó importante personaje en una novela: “No podía y necesitaba ese dinero”

Jorge Enrique Abello, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los rostros más sólidos y versátiles de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha demostrado que puede meterse sin problema en la piel del galán, el villano o el hombre lleno de matices, dejando huella en cada producción en la que participa.

Su trayectoria incluye producciones que marcaron época como Ecomoda, La costeña y el cachaco, Merlina, mujer divina, Los Reyes, En los tacones de Eva, A corazón abierto, ¿Dónde está Elisa?, La ley del corazón y Ana de Nadie, entre muchas otras.

Sin embargo, si hubo un papel que lo catapultó y lo convirtió en un referente obligado de la pantalla chica, fue el del inolvidable Armando Mendoza.

Este personaje nació en Yo soy Betty, la fea, la icónica historia escrita por Fernando Gaitán y protagonizada junto a Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano.

La novela no solo fue un fenómeno en Colombia, sino que también cruzó fronteras y se convirtió en un éxito global, llegando a tener 28 adaptaciones y ser retransmitida en más de 100 países.

Este actor ha llamado la atención de muchos de sus fanáticos por su versatilidad en escena. Recientemente, en conversación con Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva Rey, habló sobre su habilidad para interpretar distintos personajes y recordó la ocasión en que, por sus principios éticos y morales, rechazó un papel a pesar de necesitar el dinero.

“Claro, yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida, sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero, y no la acepté porque hablaba de narcotráfico en mi país”, relató inicialmente el famoso actor.

Jorge Enrique reveló que en varias ocasiones le han ofrecido interpretar a distintos capos, pero su respuesta siempre ha sido negativa.

“Me llamaron de Los Ángeles para hacer un casting. Primero me invitaron a ser Lehder, después Los Ochoa, y yo dije: ‘No, yo quiero los policías’. Los policías eran Pedro Pascal y otro man. ‘No, no, esos ya están’, le dije: ‘Lo siento, no puedo. Yo no, yo no, yo no’”, añadió.

Según contó, Abello siente que lleva sobre sus hombros un peso positivo al mostrar una buena parte de Colombia con su interpretación de Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, y no quiere afectar esa imagen haciendo el papel de personas que, desde hace años, han opacado lo bueno del país.

“Yo he sido, a través de Betty la Fea, el embajador de lo mejor de este país. No podía, y créeme, necesitaba ese dinero con toda”, dijo, señalando que era un momento de su vida en el que realmente necesitaba el pago de ese trabajo.

“Yo hago todo tipo de personajes. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico ha tocado demasiadas vidas en este país. Es un tema que sí lo tocaría, pero desde otro point of view. No te digo que no haría un narcotraficante, pero eso de seguir jugando a los malos y a los buenos, pues me parece que no demuestra la humanidad y el gran drama de este país", concluyó.