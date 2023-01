Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con un cambio de ‘look’. ¿Se parece a Karol G?

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes en Colombia, pero también una de las más polémicas de las plataformas digitales, debido a las peleas que sostuvo con otros influencers, tal y como fue el caso de Manuela Gómez, La Liendra, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, algo que también caracteriza a la influencer son sus constantes cambios de look, que según ella iba a moderar en este 2023, debido a que quiere volver a su cabello natural. No obstante, en las últimas horas contradijo lo mencionado, ya que se realizó un nuevo cambio de color en el cabello.

En la publicación se puede apreciar que la también empresaria tiene un color azul fantasía y unas extensiones a la cintura. Este nuevo cambio fue muy bien recibido por sus seguidores, los cuales la compararon con la cantante de reguetón Karol G.

“¿La nueva Karol G?”, “te ves muy bien así”, “eres un gran ser humano Yina, veo muchos que te critican, pero tú sigues superándote”, “me gustan esos tonos en ti, te ves bien”, “no te pongas a inventar con tanta combinación, así te ves bien”, son algunos de los comentarios.

Calderón en la publicación también dio a conocer su explicación de por qué el cambio de opinión tan repentino, afirmando que con tonos oscuros no sería la mujer empoderada que quiere proyectar.

Yina Calderón ha compartido con sus seguidores el resultado de su última cirugía. - Foto: Instagram

“Bueno, primero presentarles mi nuevo tono de pelo, nenes, la verdad, ustedes me decían que el color de mi cabello negro se me veía muy divino, que se me veía hermoso, pero yo no me siento yo, pero no soy la Yina Calderón que me gusta ser, entonces no me lo soporté”, aseveró.

Yina Calderón arremetió contra influenciadores que lloran en redes sociales

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, debido a las fiestas que realizó con sus allegados y las cirugías que se realizó con el paso del tiempo.

A pesar de que la huilense afirmó que este nuevo año iniciaría con otro semblante, lejos de las controversias, recientemente volvió a llamar la atención de los curiosos de las redes sociales con una serie de videos en los que arremetía contra algunos colegas que aparecían llorando en sus cuentas oficiales de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Yina Calderón decidió grabar un pequeño video al interior de un auto en el que se encontraba haciendo referencia a quienes ponían la cámara y se grababan llorando. La empresaria de fajas criticó esta práctica, asegurando que no entendía por qué lo hacían y cuál era la finalidad de esto.

Yina Calderón puntualizó en que analizaba estos clips, donde se detallaba a otros influencers “chillando” desconsolados, buscando generar pesar o que las personas cambiaran sus opiniones sobre ellos.

Yina Calderón, influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram

“Yo estaba analizando y pensando por qué los influencers se han vuelto tan chillones, es que hermano se la pasan chillando, no entiendo por qué se volvieron así. Es que chillan, chillan, chillan, chillan. O será que yo soy una malp***da y es que a mí me cuesta chillar. Yo prefiero ser una malp***da, pero es que a mí no me salen las lágrimas”, dijo en el post.

“Ponen la cámara para chillar, o sea, eso es lo que no entiendo. Les invito a los señores influencers a que sean más malp***dos, pero no con la gente, sino más hijue***a con la propia vida. A todos nos pasan cosas, nos enfermamos, de todo, pero poner la cámara para generar pesar, eso ya no sirve, ya no les creen”, agregó.

No obstante, Calderón no se salvó y varias personas en cuentas de chismes la criticaron bastante fuerte, mencionando que ella también cayó en esta dinámica en el pasado, donde se mostró afligida y dolida por situaciones que atravesó con exparejas, amigos y familia.