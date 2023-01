Yina Calderón arremetió contra influenciadores que lloran en redes sociales: “ponen la cámara pa’ chillar y eso no genera pesar”

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las plataformas digitales, debido a las fiestas que realizó con sus allegados, las cirugías que se realizó con el paso del tiempo y las peleas que sostuvo con otros influencers, tal y como fue el caso de Manuela Gómez, La Liendra, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano.

A pesar de que la huilense afirmó que este nuevo año iniciaría con otro semblante, lejos de las controversias, recientemente volvió a llamar la atención de los curiosos de las redes sociales con una serie de videos en los que arremetía contra algunos colegas que aparecían llorando en sus cuentas oficiales de Instagram.

Yina Calderón, influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Yina Calderón decidió grabar un pequeño video al interior de un auto en el que se encontraba, haciendo referencia a quienes ponían la cámara y se grababan llorando. La empresaria de fajas criticó esta práctica, asegurando que no entendía por qué lo hacían y cuál era la finalidad de esto.

Yina Calderón puntualizó en que analizaba estos clips, donde se detallaba a otros influencers “chillando” desconsolados, buscando generar pesar o que las personas cambiaran sus opiniones sobre ellos.

“Yo estaba analizando y pensando por qué los influencers se han vuelto tan chillones, es que hermano se la pasan chillando, no entiendo por qué se volvieron así. Es que chillan, chillan, chillan, chillan. O será que yo soy una malp***da y es que a mí me cuesta chillar. Yo prefiero ser una malp***da, pero es que mí no me salen las lágrimas”, dijo en el post.

“Ponen la cámara para chillar, o sea, eso es lo que no entiendo. les invito a los señores influencers a que sean más malp***dos, pero no malp***dos con la gente sino más hijue***a con la propia vida. A todos nos pasan cosas, nos enfermamos, de todo, pero poner la cámara para generar pesar, eso ya no sirve, ya no les creen”, agregó.

No obstante, Calderón no se salvó y varias personas en cuentas de chismes la criticaron bastante fuerte, mencionando que ella también cayó en esta dinámica en el pasado, donde se mostró afligida y dolida por situaciones que atravesó con exparejas, amigos y familia.

La joven es influencer y empresaria de fajas. - Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón afirmó que 2023 será un año “de paz y amor”, ¿sí se alejará de la polémica?

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, Yina Calderón decidió responder algunas inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram, revelando lo que preparó para este Año Nuevo. La colombiana aseguró que “este año nos vamos de paz y amor, paz y amor”, dejando de lado esas controversias por peleas y discusiones con colegas.

No obstante, una seguidora habló sobre esta decisión que tomó la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, señalándole que extrañaría esos espacios de “chisme” que se crearon. Calderón enfatizó en que todo hacía parte de un cambio en su realidad, dejando atrás las peleas.

“Bebé, o sea que ya no va a haber más programa de chismes contigo…yo tan amañada que estaba con eso”, escribió la mujer.

“Estuve analizando y es que creo que el fin de año y este tipo de cosas funcionan para pensar la vuelta. Como pensar y uno decir: ‘Ya dimos esto, hagamos esto otro, momento de reinventarnos’, ¿me entiendes? Entonces yo dije: ‘No quiero pelear más, ya me cansé’. Creo que quiero tener una vida más tranquila”, respondió la empresaria.

Aun así, Yina Calderón decidió trascender y enfocar su fama en la industria musical y no tanto en los escándalos, por lo que reveló que ya no quería recaer en estos problemas y se daría oportunidad en otros contenidos.