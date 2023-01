Yina Calderón sigue opinando sobre el cuerpo de sus colegas y ahora le tocó el turno a Dani Duke

Ya han sido varias las ocasiones en las que Yina Calderón se ha visto envuelta en polémicas por opinar sobre asuntos de sus colegas influencers y creadores de contenido, ya sea porque ella está involucrada en los escándalos que a diario salen a la luz en las redes sociales o porque simplemente a ella le gusta decir lo que piensa sin importar las consecuencias que esto conlleve.

Así sucedió con las declaraciones que dio la empresaria de las fajas en sus historias de Instagram, donde a través de una dinámica de preguntas Yina aprovecha para despacharse sobre el tema que le pidan y el último fue el cuerpo de la creadora de contenido Dani Duke, novia del también influencer La Liendra.

Yina es una de las influencers más seguidas en Colombia. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial - Foto: Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

Una de las seguidoras le preguntó qué opinaba sobre la figura de la paisa y específicamente mencionándole que está “muy flaca”, lo que animó a Yina a seguirle la corriente a su fanática y despecharse en un video diciendo lo que se le viene a la mente, incluso poniendo una foto de Dani y La Liendra juntos para contextualizar a los demás cibernautas.

“Yo no había visto la foto de ella y me la están mostrando acá. Sí se ve muy delgada, pero mirá, yo te digo una cosa, tal vez a ella le gusta verse así, ¿me entiendes?, yo siento que a mí digamos me gusta verme más trocita… A ella demás que le gusta verse más flaca, a otras mujeres les gusta verse más gorditas, eso es problema de ellas amor… Eso va en gustos, eso no es problema mío, siento que no es mi tema”, declaró sensatamente Calderón.

Estas afirmaciones van de la mano con la consigna de la empresaria de las fajas para este 2023: “este año vámonos paz y amor”, tal como también añadió en sus historias de Instagram, pues el 2022 fue particularmente vertiginoso para ella, pues casó peleas con la mitad de los influencers de este país entre ellos Epa Colombia, La Jesuu, Andrea Valdiri, La Liendra, Manuela Gómez, Aida Victoria Merlano y muchos más.

La Liendra y Yina Calderon en polémica, no solo por el cuerpo de Dani Duke, sino por asuntos con publicaciones. Fotos: Instagram @laliendra_ - @yinacalderonoficial - Foto: Instagram @la_liendraa @oficialdjyinacalderon

Aún así, Yina decidió trascender y enfocar su fama en la industria musical y no tanto en los escándalos. “Lo que pasa es que yo creo que al que le tenía que decir algo, ya se lo dije; al que le tenía que cantar su verdad en su cara, ya se la canté; No tengo problemas con absolutamente nadie más en este medio y me voy a enfocar en mi música y en el nuevo programa que traemos, en el nuevo contenido que a ustedes les va a sorprender, les va a gustar, les va a encantar y donde van a ser partícipes, y ya… Dejemos eso atrás, ‘Año nuevo, vida nueva’”, agregó Calderón cuando le preguntaron por qué ya no nombraba a los “innombrables”.

Yina Calderón está indignada por el robo a su padre

Yina sigue muy indignada por el robo de la camioneta de su papá y por eso usó lo que mejor sabe utilizar para dejar clara su rabia y su inconformismo ante dicho embrollo.

La DJ ya no tiene paciencia con la justicia colombiana. Fotos: Instagram @yinacalderonoficialdj - @oficialdjyinacalderon. - Foto: Fotos: Instagram @yinacalderonoficialdj - @oficialdjyinacalderon.

“Realmente estoy preocupada chicos, o sea, yo no puedo creer que la justicia de este país sea tan mediocre. Me perdonan pero no papi, aquí usted tiene que ser es como ladrón para que lo apoyen. de verdad que sí, es increíble”, lanzó furiosa y frustrada Yina en una de sus cuentas de Instagram.

Acto seguido Calderón volvió a contar toda la historia y añadió que dicho hombre, que en este momento tiene en su poder la camioneta de su papá, estaría tratando de venderla para desentenderse de la polémica y el hombre que le quitó el vehículo a los Calderón en primer lugar estaría desaparecido, pues ni Yina ni ninguno del clan ha podido tener comunicación con él.

Calderón también mostró la foto de la camioneta, la foto del hombre que tendría en su posesión dicho vehículo con su nombre completo y también se fue de frente contra un abogado que estaría defendiendo a este señor, al que también le dedica varios insultos, pues no está de acuerdo con su posición.

Por otro lado, Yina ya afirmó que hay una demanda en curso y aseguró que la camioneta está siendo ofrecida en venta, por lo que atinó a hacer un llamado de atención a sus seguidores para que no la compren en caso de que se las ofrezcan y le informen sobre el paradero de todos los implicados, incluido el carro.