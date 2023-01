Yina Calderón se pronunció por las fuertes críticas que recibió su novio y hermana

Yina Calderón llamó la atención de sus más fieles seguidores de las plataformas digitales con una serie de contenidos en los que anunció un cambio en el contenido de sus redes sociales y las actitudes que tendría para este 2023. La huilense afirmó que se quería alejar de las polémicas y le abriría la puerta a una transformación en todas las publicaciones que hiciera a futuro.

Sin embargo, la exprotagonista de Nuestra Tele 2013 no logró escapar de la controversia y las críticas debido a varios videos que salieron a la luz, donde se le observó dando “un toque” de guaracha en una de las ciudades que anunció. La colombiana estuvo acompañada de su familia y algunos allegados, robándose miradas por un inesperado momento que se vivió en el show.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Instagram, la ‘influenciadora’ fue centro de comentarios negativos por una sorpresiva reacción de una de sus hermanas, quien, en la euforia del momento, terminó bajándose el pantalón y ubicó sus glúteos en la cara de un hombre, asistente al evento.

Según se alcanza a observar en una serie de clips, la fiesta de la huilense estaba en su máximo esplendor cuando una de las mujeres de su familia decidió mostrar la cola, dándole paso a una de las personas de la primera fila para que le diera palmadas al ritmo de la música. Pese a la emoción, algunos asistentes se retiraron del espacio y se corrieron para atrás.

A pesar de que todo pintó de forma positiva en el show, una ola de comentarios apareció en el perfil de Calderón, recibiendo reproches y juicios en su contra por permitir que sus hermanas actuaran de tal manera en las presentaciones que daba. Aunque para ese momento, la empresaria de fajas decidió defenderse ante los ‘ataques’ con lo siguiente: “Mi intención y la de mis hermanas no es portarnos bien en los toques de guaracha, mi función es que usted la pase bien y salga vuelto o vuelta mi”#$. El ejemplo lo pueden buscar en otro lado. Los quiero, gracias a Timaná, Huila, por la noche que pasamos. Seguimos con Yopal y Pereira”.

En las últimas horas, Yina Calderón subió algunas historias en su cuenta de Instagram refiriéndose al comportamiento de sus hermanas en sus shows, especialmente en el protagonizado en Timana, Huila, y a esas historias le sumo, una respuesta a las personas que la critican por la relación sentimental que lleva actualmente.

“Primero... A mi no me interesa hacer de mi noviazgo un reality de televisión (...) Ustedes no saben nada porque yo no permito que mi vida personal se vea afectada por las redes sociales. (...) Segundo. Que el comportamiento de mis hermanas en mi último show en Timana... A mi no me interesa ser ejemplo para nadie, yo siento que a los niños, el buen ejemplo se los dan sus padres, yo no soy la encargada, yo no tengo hijos. Por otra parte, las personas que ven mi contenido, se supone que son mayores de 18 años... Así que, si no le gusta ese tipo de descontrol, entonces no vayan a mis toques de guaracha. ¡Nenes, ustedes ya saben cómo somos nosotras! Esto no es de ahorita”, señaló.

Por último, señaló que “tratará” de “seguir siendo paz y amor” durante este nuevo año.

Yina Calderón afirmó que 2023 será un año “de paz y amor”, ¿se alejará de la polémica?

Recientemente, la empresaria de fajas utilizó una dinámica de preguntas y respuestas para hablar sobre lo que viene para su vida en 2023. La influencer abrió la puerta a tocar distintos temas y se mostró en una actitud completamente diferente a la que plasmó en otras ocasiones, donde discutía con colegas como Manuela Gómez o Andrea Valdiri.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, Yina Calderón decidió responder algunas inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram, revelando lo que preparó para este Año Nuevo. La colombiana aseguró que “este año nos vamos de paz y amor, paz y amor”, dejando de lado esas controversias por peleas y discusiones con colegas.

No obstante, una seguidora habló sobre esta decisión que tomó la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, señalándole que extrañaría esos espacios de “chisme” que se crearon. Calderón enfatizó en que todo hacía parte de un cambio en su realidad, dejando atrás las peleas.

“Bebé, o sea que ya no va a haber más programa de chismes contigo… yo tan amañada que estaba con eso”, escribió la mujer.

“Estuve analizando y es que creo que el fin de año y este tipo de cosas funcionan para pensar la vuelta. Como pensar y uno decir: ‘Ya dimos esto, hagamos esto otro, momento de reinventarnos’, ¿me entiendes? Entonces yo dije: ‘No quiero pelear más, ya me cansé’. Creo que quiero tener una vida más tranquila”, respondió la empresaria.

Aun así, Yina Calderón decidió trascender y enfocar su fama en la industria musical y no tanto en los escándalos, por lo que reveló que ya no quería recaer en estos problemas y se daría oportunidad en otros contenidos.