Yina Calderón afirmó que 2023 será un año “de paz y amor”, ¿se alejará de la polémica?

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas y controversiales de las plataformas digitales en Colombia, debido a las publicaciones que subió a estos espacios. La huilense fue blanco de críticas por sus opiniones sobre otros influenciadores, además de las peleas que sostuvo con más de uno en el pasado.

Sin embargo, recientemente, la empresaria de fajas utilizó una dinámica de preguntas y respuestas para hablar sobre lo que viene para su vida en 2023. La influencer abrió la puerta a tocar distintos temas y se mostró en una actitud completamente diferente a la que plasmó en otras ocasiones.

Yina Calderón, influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, Yina Calderón decidió responder algunas inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram, revelando lo que preparó para este Año Nuevo. La colombiana aseguró que “este año nos vamos de paz y amor, paz y amor”, dejando de lado esas controversias por peleas y discusiones con colegas.

No obstante, una seguidora habló sobre esta decisión que tomó la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, señalándole que extrañaría esos espacios de “chisme” que se crearon. Calderón enfatizó en que todo hacía parte de un cambio en su realidad, dejando atrás las peleas.

“Bebé, o sea que ya no va a haber más programa de chismes contigo…yo tan amañada que estaba con eso”, escribió la mujer.

“Estuve analizando y es que creo que el fin de año y este tipo de cosas funcionan para pensar la vuelta. Como pensar y uno decir: ‘Ya dimos esto, hagamos esto otro, momento de reinventarnos’, ¿me entiendes? Entonces yo dije: ‘No quiero pelear más, ya me cansé’. Creo que quiero tener una vida más tranquila”, respondió la empresaria.

Aun así, Yina Calderón decidió trascender y enfocar su fama en la industria musical y no tanto en los escándalos, por lo que reveló que ya no quería recaer en estos problemas y se daría oportunidad en otros contenidos.

Lo que pasa es que yo creo que al que le tenía que decir algo, ya se lo dije; al que le tenía que cantar su verdad en su cara, ya se la canté; no tengo problemas con absolutamente nadie más en este medio y me voy a enfocar en mi música y en el nuevo programa que traemos, en el nuevo contenido que a ustedes les va a sorprender, les va a gustar, les va a encantar y donde van a ser partícipes, y ya… Dejemos eso atrás, ‘Año nuevo, vida nueva’”, agregó

Yina Calderón volvió a opinar sobre los cuerpos ajenos: habló de Dani Duke

Yina Calderón llamó la atención de nuevo con las declaraciones que dio en sus historias de Instagram, donde a través de una dinámica de preguntas aprovechó para despacharse sobre el tema que le pidan y el último fue el cuerpo de la creadora de contenido Dani Duke, novia del también influencer La Liendra.

La paisa fue centro de opiniones por parte de la influencer. Instagram @daniduke - Foto: Instagram @daniduke

Una de las seguidoras le preguntó qué opinaba sobre la figura de la paisa y específicamente mencionándole que está “muy flaca”, lo que animó a Yina Calderón a seguirle la corriente a su fanática y despecharse en un video diciendo lo que se le viene a la mente, incluso poniendo una foto de Dani y La Liendra juntos para contextualizar a los demás cibernautas.

“Yo no había visto la foto de ella y me la están mostrando acá. Sí se ve muy delgada, pero mirá, yo te digo una cosa, tal vez a ella le gusta verse así, ¿me entiendes?, yo siento que a mí digamos me gusta verme más trocita… A ella demás que le gusta verse más flaca, a otras mujeres les gusta verse más gorditas, eso es problema de ellas amor… Eso va en gustos, eso no es problema mío, siento que no es mi tema”, declaró sensatamente Calderón.