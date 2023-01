La Liendra mostró cómo quedó su mano tras una pelea de sus perros; lo mordieron y afectaron su trabajo

Dani Duke y La Liendra se convirtieron en una de las parejas más comentadas de las plataformas digitales, debido a la relación que construyeron años atrás. Ambos paisas cautivaron con su química, el estilo de vínculo que crearon y los cambios que hicieron en su realidad desde que se dieron la oportunidad.

Como suele ser habitual, por medio de sus redes sociales, la pareja le contó a sus seguidores un inconveniente que han venido presentando desde hace un tiempo y que los tiene bastante achantados. Sus perros, Rocco y Scooby, no se toleran y constantemente se pelean entre sí, al punto que ya les ha tocado intervenir para que no ocurra algo más grave.

En la última pelea de ambos caninos, La Liendra resultó herido por una mordida en su mano izquierda. El joven trató de hacerse una curación y continuar con sus contenidos para las plataformas digitales, pero todo parece indicar que las cosas no mejoraron y tuvo que recibir asistencia médica.

De acuerdo con un video que subió Gómez a su cuenta oficial de Instagram, a pesar de sus intentos por seguir con las actividades de su día y no prestar mucha atención a la herida, su cuerpo reaccionó y la extremidad se hinchó más de lo normal, poniéndose roja e incomodándolo.

“Discúlpenme, que no hice Twitch hoy, pero traté de mejorarme y no. Miren, tengo la mano demasiado hinchada. Estoy esperando a mi novia, a ver si me voy para urgencias o si llamo a que vengan a revisarme. Por este motivo fue que no hice Twitch”, dijo el paisa, señalando que este malestar también afectaba su trabajo en las transmisiones.

El creador de contenido plasmó el resultado de la mordida que recibió de uno de sus perros. - Foto: Instagram @la_liendraa

Adicional a esto, el influencer aseguró que el dolor era insoportable, por lo que estaba esperando a Dani Duke para ir al hospital o recibir atención de algún doctor.

“Las historias y el video que vieron hoy, lo hice aguantándome el dolor. Pero, jugar Twitch y manejar la mano, me queda demasiado duro”, agregó, sin revelar qué ocurrió al final de la noche por este malestar.

¿Cómo ocurrió todo entre los perros de Dani Duke y La Liendra?

El pasado miércoles, 4 de enero, los famosos pasaron un sin sabor en el que estuvieron involucradas sus mascotas, aunque esta no es la primera vez que surge una pelea entre Scooby y Rocco, en esta oportunidad, Mauricio resultó herido.

“Miren cómo me dejaron Rocco y Scooby, que se pusieron a pelear. Estamos súper aburridos porque en cada momento se agarran a pelear, y Scooby es más grande que Rocco y se pone que lo mata. Nosotros nos asustamos mucho. Lo castigamos, le ponemos bozal, hemos hecho de todo con ese perro, pero llegamos a un punto en el que sentimos que lo que mi novia y yo hacemos, no sirve”.

Dani Duke es dueña de Rocco, uno de los perros que estuvo involucrado en la pelea. - Foto: Instagram @daniduke

La pareja no quiere separarse de sus perros; y es por esto que acudieron a las redes sociales para buscar ayuda o un consejo y así saber cómo manejar dicha situación. “Vamos a ver si lo metemos a una escuela, o si le pagamos a alguien que hable con los perros. Yo no sé qué vamos a hacer, esa situación no puede seguir así. Estamos demasiado aburridos”.

La Liendra detalló que Scooby es el más agresivo, tanto así que él es quien se siente responsable de toda la situación e incluso mencionó que ha tenido que ponerle bozal a su perro en reiteradas ocasiones.

Mientras Dani le hacía una curación en la mano a la Liendra, estos explicaron cómo tuvieron que acudir a la persona que saca a pasear a los perros para que ayudará a separarlos, incluso en medio de una situación bastante incómoda.

“Cuando se pusieron a pelear Scooby y Rocco, yo estaba ‘en pelota’, no tenía nada, estaba andando ‘en viringo’. Y mi novia empezó a gritar: – Ayuda, ayuda —. Yo salí corriendo, a separar los perros, con ‘la pirinola’ colgando y los perros nada que se separaban. Mi novia tuvo la idea de abrir la puerta y dejar ingresar al señor que saca a pasear los perros. El señor ingresó y yo estaba ‘en pelota’, separando los perros [risas]. Pero no nos importó; ni a mí, ni al señor, ni a mi novia. Con tal de separar los perritos, no importó”.

Luego de contar la anécdota que vivió la Liendra para poder separar a los perros, se mostró bastante preocupado y triste por la situación. ”Estoy tan aburrido con Scooby y no aburrido con él, porque es un perro muy bueno. Pero está peleando mucho con Rocco y es un perro muy grande, cuando lo coge, parece como si lo fuera a matar. Lo tengo con bozal, él está triste, porque sabe que hizo algo malo y no lo puedo tener sin bozal, porque estaría en riesgo Rocco”.

Y finalizó indicando que espera encontrar un profesional que les ayude con el tema; además, brindó detalles acerca de las heridas en la mano que le ocasionó la pelea. “Tengo la mano hinchada, me clavaron el colmillo y casi no los separamos … Me duele mucho esta situación, me duele mucho verlo así, regañarlo”.