Se conocen detalles sobre muerte del querido integrante de ‘Buen día, Colombia’, contaron qué habría pasado

El programa Buen día, Colombia, uno de los espacios matutinos más queridos por los televidentes del Canal RCN, vivió un emotivo momento durante su emisión del 22 de octubre, al confirmar la muerte de Édgar Prieto, camarógrafo del equipo, conocido con cariño como ‘Caballo’.

Los presentadores del programa, visiblemente conmovidos, dedicaron unas palabras en vivo para despedirlo y destacar su valiosa labor detrás de cámaras. Durante el homenaje, recordaron su alegría, compromiso y la energía que siempre aportó al set de grabación, cualidades que lo convirtieron en una figura muy apreciada por todos los miembros de la producción.

Prieto formó parte del equipo durante un largo tiempo, acompañando cada emisión con dedicación y entusiasmo. Su fallecimiento dejó un profundo vacío entre sus compañeros, quienes expresaron su dolor y gratitud por el tiempo compartido.

Con un mensaje lleno de cariño, el equipo de Buen día, Colombia, que ha vivido cambios en sus conductores, le rindió un sentido tributo, agradeciendo su entrega y asegurando que su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de quienes trabajaron a su lado.

No obstante, con el pasar de los días, algunos medios recopilaron información sobre esta pérdida que tuvo el Canal RCN, conociéndose detalles de lo ocurrido.

Según recogió Pulzo, basándose en una fuente cercana al canal, Édgar Prieto murió a causa de un infarto fulminante. Todo pasó el pasado 20 de octubre, luego de que el camarógrafo regresará a la capital de unos días de descanso en su finca, donde se encontraba con su familia.

El hombre de 59 años llegó a Bogotá y, de forma inesperada, sufrió este quebranto de salud que le terminó arrebatando la vida, de acuerdo con lo que menciona el medio.

Orlando Liñán, presentador del formato de entretenimiento, dejó en evidencia que su compañero había iniciado en RCN hace muchos años, forjando una sólida carrera en producción. Allí, revivió la manera en la que lo conoció, destacando que fue en el programa Soldados 1.0, donde Prieto hacía parte del equipo detrás de cámaras.