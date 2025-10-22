Murió integrante de ‘Buen día, Colombia’; presentadores le dieron sentido adiós y le dedicaron palabras

Buen día, Colombia se ha posicionado como uno de los programas matutinos más apreciados por los televidentes, gracias a su formato variado y cercano. Con entrevistas, noticias, invitados especiales y secciones de interés general, el espacio del Canal RCN se ha convertido en parte de la rutina diaria de numerosos hogares.

A lo largo del tiempo, el programa ha sabido ajustarse a las preferencias del público, combinando información, entretenimiento y consejos útiles. Cada miembro del equipo aporta su estilo y energía, creando un ambiente natural y ameno que logra conectar con la audiencia.

Sin embargo, los presentadores de Buen día, Colombia, durante el programa del 22 de octubre, revelaron que el equipo estaba de luto debido a la muerte de uno de los integrantes. Cada uno brindó palabras a la cámara, mencionando el vacío que dejaba su compañero.

Según revelaron, se trató de Édgar Prieto, un camarógrafo que era conocido de forma especial como Caballo.

El trabajador los había acompañado durante un tiempo en el set por lo que su ausencia y su vacío se podría hacer más grande con el pasar de los días. El formato no dudó en abrir un espacio para rendirle homenaje y despedirlo con el corazón, agradeciendo sus labores.

Según se vio, los conductores de televisión, bastante afectados, hablaron del papel de Prieto y su trayectoria en el canal, elogiando su energía, su ánimo y su personalidad a la hora de trabajar.

Presentadores 'Buen día, Colombia. | Foto: Instagram @buendiacolombia

Andrés López tomó la palabra y envió un mensaje, expresando su sentir por la pérdida. “Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como Caballo”, comentó.

Por su parte, María Mercedes Ruiz también habló sobre lo ocurrido, indicando que enviaban un sentido pésame a su familia por el vacío que dejaba. Allí agradeció por lo que compartieron, deseándole un descanso en paz.

“Un abrazo para todos ustedes, para su familia, para sus amigos. Caballo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tu cariño, tu profesionalismo y por esas risas con las que siempre nos recibías. Descansa en paz, caballito”, dijo.

Orlando Liñán se dirigió a sus colegas y compañeros de set, refiriéndose al equipo que perdía a un valioso integrante.

“Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”, mencionó.