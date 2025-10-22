Suscribirse

Gente

Murió integrante de ‘Buen día, Colombia’; presentadores le dieron sentido adiós y le dedicaron palabras

Los conductores del matutino de RCN dedicaron un espacio para rendirle homenaje al integrante de la producción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

22 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
Presentadores 'Buen día, Colombia'
Presentadores 'Buen día, Colombia'. | Foto: Instagram @buendiacolombia

Buen día, Colombia se ha posicionado como uno de los programas matutinos más apreciados por los televidentes, gracias a su formato variado y cercano. Con entrevistas, noticias, invitados especiales y secciones de interés general, el espacio del Canal RCN se ha convertido en parte de la rutina diaria de numerosos hogares.

A lo largo del tiempo, el programa ha sabido ajustarse a las preferencias del público, combinando información, entretenimiento y consejos útiles. Cada miembro del equipo aporta su estilo y energía, creando un ambiente natural y ameno que logra conectar con la audiencia.

Sin embargo, los presentadores de Buen día, Colombia, durante el programa del 22 de octubre, revelaron que el equipo estaba de luto debido a la muerte de uno de los integrantes. Cada uno brindó palabras a la cámara, mencionando el vacío que dejaba su compañero.

Contexto: Murió Gustavo Angarita, emblemático actor de la televisión colombiana; luchó contra dura enfermedad

Según revelaron, se trató de Édgar Prieto, un camarógrafo que era conocido de forma especial como Caballo.

El trabajador los había acompañado durante un tiempo en el set por lo que su ausencia y su vacío se podría hacer más grande con el pasar de los días. El formato no dudó en abrir un espacio para rendirle homenaje y despedirlo con el corazón, agradeciendo sus labores.

Según se vio, los conductores de televisión, bastante afectados, hablaron del papel de Prieto y su trayectoria en el canal, elogiando su energía, su ánimo y su personalidad a la hora de trabajar.

Presentadores 'Buen día, Colombia'
Presentadores 'Buen día, Colombia. | Foto: Instagram @buendiacolombia

Andrés López tomó la palabra y envió un mensaje, expresando su sentir por la pérdida. “Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como Caballo”, comentó.

Por su parte, María Mercedes Ruiz también habló sobre lo ocurrido, indicando que enviaban un sentido pésame a su familia por el vacío que dejaba. Allí agradeció por lo que compartieron, deseándole un descanso en paz.

“Un abrazo para todos ustedes, para su familia, para sus amigos. Caballo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tu cariño, tu profesionalismo y por esas risas con las que siempre nos recibías. Descansa en paz, caballito”, dijo.

Orlando Liñán se dirigió a sus colegas y compañeros de set, refiriéndose al equipo que perdía a un valioso integrante.

Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”, mencionó.

Estos mensaje de apoyo salieron en pleno programa en vivo, donde ubicaron una fotografía de su compañero fallecido para recordarlo y brindarle un homenaje muy especial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En homenaje y reconocimiento al legado de Isaac Gilinski Sragowicz, la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Icesi llevará su nombre

2. “Fue el M-19”: Mauricio Gaona reconstruye el asesinato de su padre, el magistrado Manuel Gaona, en la toma del Palacio de Justicia

3. Estados Unidos actualiza pasaporte para niños: los nuevos requisitos que los padres deben conocer

4. Cayeron en Cali los reyes de las estafas en línea: fingían vender motos y engañaron a cientos en todo el país

5. Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Buen día ColombiaCanal RCNmuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.