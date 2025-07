Famosa presentadora de RCN destapó cruda situación de salud que atravesó: “Dijeron que debían dejarme morir”

De acuerdo con lo que mencionó, todo pasó después de someterse a una intervención quirúrgica, pues se agravó su estado de salud cuando contrajo una bacteria en aquel lugar . La condición fue crítica, al punto que fue llevada a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para ser monitoreada. Sin embargo, las cosas no mejoraron y entró en coma, ya que tuvo una falla multisistémica que casi le cobra la vida.

“Me pasan a UCI después de unas pruebas de sangre, no supe más nada, entré en coma. (…) Estuve en coma porque me entró una bacteria en el quirófano, de algún lado ¡Ahora las bacterias son tan inmunes! (…) Era tan fuerte que lo que hizo fue una falla multisistémica en mi cuerpo, te va afectando todos los órganos “, dijo ante cámaras.

No obstante, el panorama no mejoró y el diagnóstico era cada vez más devastador, al punto de que sus órganos comenzaron a fallarle, uno a uno. Los médicos encargados de su caso intentaron de todo, pero, al ver que no había una opción viable que la ayudara, decidieron suspender las intervenciones y dejar que el futuro tomara algún camino con respecto a su vida.