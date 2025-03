Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ confirmó su salida del programa y reveló la fecha: “Quisiera estar tranquila”

Viena Ruiz dio la razón de su renuncia a ‘Buen día, Colombia‘

“Llevo desde los 18 años en un ritmo vertiginoso [...] mi ritmo actual es como de las 5 de la mañana a 11 de la noche, es pesado [...] Llevo 40 años en que no he parado de trabajar y muchas personas dicen ‘qué rico ganarme dos sueldos’, eso es válido, pero no tengo esa meta, yo quisiera descansar, quisiera estar tranquila”, mencionó.

“Muchas mujeres de mi edad, cuando estábamos más jóvenes, no teníamos muy clara la importancia de la pensión. Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho” , añadió.

“[...] Que si podría haber seguido en el Canal y en el programa, sí. Guillermo Restrepo me dijo que me quedara, que cómo me iba a pensionar, que no me retirara, que estaba muy joven”, mencionó, afirmando que nada la haría cambiar de opinión.