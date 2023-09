Viena Ruiz rompe un tabú y habla en SEMANA de frente del bótox y del miedo a envejecer: “Hoy veo a muchas mujeres con cara de león”

“Cuando estaba joven, el espejo que teníamos era el de Gloria Valencia de Castaño, a quien veíamos muy señora, muy bien puesta en la pantalla. Pero, cuando entré a este mundo, sí sentí la presión de la belleza en las mujeres. Y eso ha hecho que muchas mujeres luchen con la edad, pero siento que envejecer te da una belleza muy distinta y muy linda. Hoy veo a muchas mujeres con cara de león, que de tanto relleno pierden la expresión y se ven muy hinchadas. Claro, envejecer frente a la cámara puede dar miedo, pero no les podemos pedir a las mujeres que aún luzcan como si tuvieran 20. Yo amo el bótox y el ácido hialurónico, pero no soy esclava y no me da miedo la llegada de la edad”, declaró Viena.

“En la pandemia recurrí al Instagram para estimular a quienes estaban emprendiendo para compartir lo que hacían. Comencé a hacer unos lives. Me di cuenta de que muchas amigas veían los 50 como algo superchévere y otras, como lo más terrible de la vida. Yo he recibido cada década de la vida con tanta felicidad que nunca me ha parecido duro envejecer. Y en redes empecé con una idea que se llama Los 50 Plus para empoderar a hombres y mujeres en esa edad. Cuando yo era sardinita, pensaba que los 50 era ser Mamá Noel, completamente peliblanca, haciendo galletas para los nietos. Pero llegar a esta edad me ha parecido maravilloso. Cada época se está redefiniendo. Les enseño a las mujeres cómo maquillarse, qué usar y qué no”, añadió Viena.