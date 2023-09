Televisión

Viena Ruiz regresa a la televisión y habla en SEMANA de las tormentas que vivió. “Envejecer frente a la cámara puede dar miedo”

“Hoy veo a muchas mujeres con cara de león, que de tanto relleno pierden la expresión y se ven muy hinchadas. No les podemos pedir a las mujeres que aún luzcan como si tuvieran 20. Yo amo el bótox y el ácido hialurónico, pero no soy esclava y no me da miedo la llegada de la edad”,