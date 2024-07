Gustavo Petro en París y el polémico caso de la UNGRD

Petro aseguró que el expresidente del Congreso Iván Name, fue uno de sus principales opositores en las reformas, pero dejando a la luz que quizá el congresista sí recibió dineros: “No sé si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro: además de su grosería permanente conmigo como presidente de la República, el senador Name actuó como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno”.