Destapan la última publicación del fallecido integrante de ‘Buen Día, Colombia’: “Viejos recuerdos”

En la mañana del pasado miércoles, 22 de octubre, los presentadores de Buen Día, Colombia, uno de los matutinos del Canal RCN, se mostraron devastados al revelar ante cámaras que uno de los integrantes más queridos de la producción falleció.

Orlando Liñán, Andrés López y María Mercedes Ruiz fueron los conductores encargados de hablar sobre el tema frente a los televidentes y no dudaron en destacar la importancia del camarógrafo dentro de algunos de los programas de televisión más relevantes que se han realizado en el país.

Presentadores de 'Buen día, Colombia' hablaron de la muerte de uno de los integrantes de su equipo. | Foto: Instagram @buendiacolombia

“Hoy, con pesar y dolor, suscribimos a su familia y cercanos para decirles que lamentamos un montón y que nos duele la partida de Caballo, como le decíamos de cariño”, mencionaron.

Se trató del fotógrafo Edgar Prieto, quien llevaba más de 30 años haciendo parte del canal y contribuyendo a la realización de contenidos que se han quedado en la memoria de los televidentes y que han hecho historia en Colombia.

Según mencionaron los hosts, el hombre recibía un gran cariño de sus compañeros, quienes lo hacían parte importante de la rutina.

Esta es la última publicación de Edgar Prieto en sus redes sociales

Aunque no disfrutaba una vida expuesta en el mundo digital, Superlike, una de las secciones de entretenimiento del Canal RCN, destapó su usuario y perfil de Instagram, y compartió las últimas fotografías que publicó en internet.

El post fue realizado el pasado 9 de abril y en él se puede ver al fallecido fotógrafo en compañía de la famosa actriz Aura Cristina Geithnner, en medio de las grabaciones de La casa de las dos palmas, una producción grabada y emitida entre los año 1990 y 1991, y dirigida por el actor Kepa Amuchastegui.

Por otro lado, la foto estaba siendo comparada con una recreación mucho más reciente, capturada en las instalaciones del Canal RCN en el 2025, en el set de Buen Día, Colombia, del cual hacía parte.

Esto habría sucedido en las grabaciones de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.