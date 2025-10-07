Viena Ruiz se quebró y habló sobre infidelidad de su esposo; expuso duro momento con su hijo: “Fue devastador”

Viena Ruiz, reconocida presentadora de televisión, se ganó el corazón de millones de personas con su trabajo en los medios desde hace mucho tiempo, logrando integrar equipos de proyectos muy comentados.

Sin embargo, recientemente, despertó toda clase de reacciones con una entrevista que concedió a Buen día, Colombia, formato del que hizo parte, donde abrió su corazón y contó un poco de situaciones que habían impactado su historia. La famosa no dudó en recordar un instante que la marcó, relacionado con la traición amorosa que cometió su exesposo, Humberto Mora.

Ruiz revivió esta parte de su vida, donde relató cómo aquel hombre la lastimó tras años de sostener un vínculo amoroso. Allí mencionó que se aferró a la Virgen María, quien la apoyaba en todo el tema espiritual, pues las circunstancias no eran sencillas.

La presentadora comentó que su pareja de aquel momento tenía otra mujer, dejándola sola por días. Aunque trató de salvar su matrimonio, las situaciones no mejoraron y todo se tornó más complejo.

“Después de todo lo que vivimos, él me dejó y se fue con otra persona. Me enteré de que tenía otra mujer. Me puso los cachos. Llegaba borracho, un día se me desapareció un fin de semana. Mi autoestima se fue al piso. Le dije que buscáramos ayuda, que hiciéramos terapia, pero me dijo que ya no me deseaba. Fue devastador. Me miraba al espejo y no me reconocía. Me sentía vieja, apagada, sin valor”, afirmó.

“Uno piensa que después de tantas pruebas, el amor se fortalece, pero no siempre es así. Él simplemente se fue. Yo tuve que recomponerme sola, con mis tres hijos pequeños y el corazón roto”, agregó, mencionando este capítulo.

La celebridad fue clara en que había entendido el proceso, llevando todo de una forma distinta para abrirse paso a objetivos únicos.

“Dios me dio fuerzas donde pensé que no las tenía. Entendí que todo lo que viví fue para crecer, para entender mi propósito y valorar lo que realmente importa”, comentó.

Viena Ruiz habló sobre cómo su hijo casi pierde la vida

Viena Ruiz, en el diálogo con el programa, también revivió un capítulo complicado que atravesó con la vida de su hijo, la cual estuvo en peligro, pues había batallado mucho para convertirse en mamá.

“Yo sufría de endometriosis, entonces no quedaba en embarazo. Durante 36 meses, no digo tres años porque suena cortísimo y no lo fue, estuve buscando hijos. Fue un proceso duro, con tratamientos de fertilidad, hasta que finalmente quedé embarazada”, señaló.

Tras lograr este paso en su vida personal y emocional, la conductora de televisión afirmó que todo cambió y se transformó en un instante angustiante, pues su hijo, Nicolás, se expuso a un panorama denso.

“El doctor me dijo: ‘Tienes que estar en quietud total’, y así fue. Pasé meses sin moverme demasiado porque me cansaba, con la fe puesta en Dios y en que todo saldría bien”, dijo, haciendo referencia a los primeros meses de embarazo.

“Fue una prueba de fe. Uno de mis hijos, Nicolás, casi pierde la vida por una bacteria, un absceso. Me dijeron que no tuviera expectativas, que estaba muy grave, pero yo tenía la certeza de que Dios lo iba a salvar. Sentía una paz interna, una seguridad que venía de lo alto. Y así fue. Nicolás se salvó, mi hijo es un milagro”, aseguró, bastante emocionada.

Viena Ruiz sigue estando muy vigente | Foto: Instagram: Viena Ruiz

Viena Ruiz puntualizó que, aunque pasó momentos de mucho temor, logró salir adelante de estas facetas de su realidad, estabilizándose y poniendo su fe en que los pasos darían frutos positivos.