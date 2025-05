Viena Ruiz habló de la enfermedad que sufrió, tras enterarse de una infidelidad

“Cáncer, tuve cáncer de ovario, el ovario derecho me lo tuvieron que quitar, me lo descubrieron a tiempo. Gracias a Dios no tuve que hacer quimio, eso fue antes de tener a mi segundo embarazo, antes de mi cuarto hijo [...] Yo creo que fue en el momento en que el papá de los trillizos me dejó por otra persona, sentí que no valía nada”, dijo Viena Ruíz.