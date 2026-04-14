Así luce actualmente Salma Osejo, querida y recordada presentadora de ‘Día a día’; se alejó de medios y a esto se dedica

El programa matutino Dia a día se ha consolidado como uno de los espacios más representativos de la televisión colombiana en las mañanas, convirtiéndose en una opción habitual para miles de televidentes. Su permanencia en el tiempo ha estado marcada por su capacidad de adaptarse a las tendencias y ofrecer contenidos cercanos a la audiencia.

Así luce Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol; a esto se dedica actualmente

Gran parte de su éxito radica en el equipo de presentadores, integrado por Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas, Boyacoman y Carlos Calero, quienes han logrado construir una dinámica equilibrada en pantalla. Cada uno aporta su estilo, lo que se traduce en una propuesta variada y entretenida.

Este conjunto de talentos ha permitido que el programa no solo informe, sino que también genere cercanía con el público. La naturalidad, el humor y la conexión emocional que proyectan en cada emisión han sido claves para consolidar una audiencia fiel, que encuentra en este formato una compañía constante y diferenciada frente a otras propuestas del mismo género.

Sin embargo, los espectadores suelen recordar a quienes fueron parte de este matutino a lo largo de los años. Tras los 25 años del programa, celebrados el pasado 10 de abril, algunos recordaron a Salma Osejo, presentadora que integró el grupo hace muchos años.

Su rostro, belleza y preparación robaron la atención de algunos televidentes en aquel momento, por lo que es un nombre que quedó marcado en los fieles seguidores de Día a día.

¿Qué fue de la vida de Salma Osejo?

Salma Osejo enamoró con su participación en el matutino de Caracol Televisión, apareciendo ante cámaras entre 2002 y 2006. Su paso por el formato le dio frescura y experiencia en medios, alcanzando a que muchos la tuvieran presente aun cuando se despidió de sus compañeros.

Tras alejarse de la televisión, la comunicadora se dedicó a los negocios y emprendió con una idea llamada Smart Global Invest, la cual nació desde 2014 y se convirtió en una corredora de seguros. Su motivación se inclinó por la venta de seguros, según relató en un clip de YouTube, debido a una experiencia personal que atravesó tras la muerte de su padre.

En su cuenta de Instagram asegura ser propietaria de diferentes negocios, enfocándose en crear contenido motivacional para maximizar potenciales personales y llevar una vida sana.

En una entrevista que concedió a Lo sé todo en 2019, Salma Osejo recordó sus notas viajando y dialogando con invitados, además de la oportunidad que tuvo de aprender. En ese entonces, hace casi siete años, mencionó que es mamá de dos niños, y estaba enfocada en su empresa para sacarla adelante.

En ese momento reveló que se separó, pero tenía buena relación con el padre de los menores.