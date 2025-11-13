Karol G confesó la razón por la que le dijo “no” a cantar en el Vaticano; su mamá influyó en su cambio de opinión

Karol G fue una de las invitadas especiales el pasado 13 de septiembre a un destacado evento realizado en el Vaticano, donde tuvo la oportunidad de compartir su talento ante una audiencia a nivel internacional.

Durante su presentación, interpretó su emotiva canción ‘Mientras me curo del cora’, recibiendo cálidos aplausos del público.

Uno de los momentos más memorables de la jornada fue cuando unió su voz a la del célebre tenor Andrea Bocelli para cantar la versión que ambos grabaron del icónico tema ‘Vivo por ella’, considerado uno de los mayores éxitos de su carrera.

Pese a que la presentación fue inigualable e inolvidable para muchas personas, la misma cantante confesó en una reciente entrevista que al principio cuando le llegó la invitación, dijo “no”.

Karol G habló del show que rechazó y luego se convenció de hacer

En conversación en The Jennifer Hudson Show, la cantante antioqueña confesó que cuando la propuesta de cantar en el Vaticano llegó, su respuesta inmediata fue “no”, pues consideró que era una oportunidad gigante y no se sentía preparada para afrontarla.

“Espera porque tengo una historia. Cuando me invitó, dije que no. Dije que no, en primer lugar, porque estaba supernerviosa; es el Vaticano, vamos a cantar en la Plaza de San Pedro, voy a actuar con mucha gente, voy a interpretar con Andrea Bocelli. No sé si estoy lista, y estaba como haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Así que estaba como: tal vez no es el momento de hacer esto, así que dije que no”, afirmó la intérprete de ‘Ivonny bonita’.

Luego de pensarlo muchas veces, y de ver todos los escenarios posibles, Karol G señaló en la misma charla que fue su mamá la que la llenó de motivación y le dijo que era una oportunidad muy grande que no podía perder, ya que no se presentaba todos los años.

“Mi mamá se volvió loca, ella estaba como, ‘No, por favor, ¿cómo es esto posible, Karol? Es una oportunidad que tienes cada 25 años’. Porque el jubileo es cada 25 años”, agregó.

Teniendo en cuenta las palabras de su mamá, Karol G se replanteó todo y comenzó a pensar que si para ella había llegado esta oportunidad, era porque ya estaba lista para asumirla.

Los internautas no dejaron pasar esta confesión y halagaron a la colombiana señalando que había sido una presentación maravillosa que llenó de orgullo a muchas personas.