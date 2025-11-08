Feid aumenta rumores de su ruptura amorosa con Karol G tras hablar de un “renacimiento” y sorprender con cambio de imagen

Desde hace varios días en redes sociales se viene especulando sobre la posible ruptura amorosa entre Karol G y Feid. Aunque ninguno de los dos artistas se ha pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir el fin de su relación, varios de sus seguidores creen que hay indirectas contundentes que lo confirmarían.

Sin embargo, por ahora, el supuesto fin de su noviazgo continúa siendo solo un rumor que recientemente tomó fuerza, luego de que el cantante de música urbana realizara una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en el que habla de un “renacimiento”.

Señales de Feid que avivan rumores de su ruptura con Karol G

En primer lugar, recientemente el artista estuvo en la gala de Los 40 Music Awards Santander 2025, que se celebraron en Valencia, España, donde asistió con un atuendo elegante que complementó con una gorra.

La elección de este vestuario, según las reacciones de sus fanáticos en las plataformas digitales, les causó gran asombro, ya que desde su perspectiva deja en evidencia el drástico cambio que ha tenido su apariencia en los últimos días.

El cantante, compositor y productor Feid (Ferxxo) en el tercer día del Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar. | Foto: John Paz

Este cambio quedó mucho más expuesto en la publicación que hizo Feid en Instagram, pues en una de las fotografías que compartió mostró que decidió raparse la cabeza por completo, dejando atrás el característico color verde que tenía en su cabello y que, hasta ahora, ha hecho parte de su identidad en la industria musical.

Además, más allá de su inesperado cambio de imagen, acompañó el post con un texto que generó muchas más dudas entre sus fans: “Renacimiento. Encerrado hasta nuevo aviso. Graciassss a los 40 España por este parche tan Increíble y al maestro Lord Pijista por esos arreglos impecables”, anotó.

Enseguida, varios de sus seguidores comenzaron a reaccionar, algunos con mensajes de felicitaciones por el reconocimiento que recibió en este evento y por su cambio de look, mientras que otros solamente se unieron para especular que podrían ser pequeñas señales de su supuesta ruptura con la cantante paisa.

Sus fans quedaron sorprendidos con su cambio de imagen. | Foto: Instagram @feid

“Estás cerrando ciclos? Jaja 🤤”; “Y el like de Karol ya no se ve por ningún lado”; “Ni un like de Karol”; “Estos dos están separados, ninguno se está danto like”, dicen los comentarios de algunos internautas, dejando en evidencia que han estado muy pendientes de cada uno de los movimientos de los artistas ante las especulaciones del fin de su noviazgo.

Por el momento, Karol G sigue enfocada en la promoción de su LP Tropicoqueta, con el que se espera que vuelva a protagonizar un icónico reencuentro con sus fans en el marco de una nueva gira en 2026.