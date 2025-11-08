Paola Jara y Jessi Uribe revelan radical decisión que planean tomar con su bebé; el cantante recordó a sus otros cuatro hijos

A pocos días de darle la bienvenida a su hija Emilia, los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe hicieron una revelación que dejó sorprendidos y un poco tristes a sus seguidores, relacionada justamente con una radical decisión que involucra a su bebé.

La determinación que tomaron la dieron a conocer por medio de una interacción en vivo difundida por cuentas de fans de Paola Jara y otros perfiles de contenido de entretenimiento: los artistas no van a mostrar el rostro de su pequeña.

Aunque la decisión de la pareja se ha vuelto bastante común entre los famosos, como Camilo, Maluma o J Balvin, no deja de sorprender a sus fans, que también han estado siguiendo la evolución del embarazo de Paola Jara a través de sus redes sociales.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no planean mostrar el rostro de su bebé?

Más allá de unirse a lo que parece ser una tendencia entre las celebridades, los artistas explicaron que, al igual que sus colegas que han tomado la misma medida, su prioridad es proteger a su hija de los duros comentarios que suelen dejar algunos usuarios en las plataformas digitales.

En este contexto, Jessi Uribe recordó a sus otros cuatro hijos, fruto de su anterior matrimonio con Sandra Barrios, recalcando que esos comentarios ofensivos lo único que transmiten es energía negativa, por lo que su intención es protegerlos de esto.

@letengoelchisme 👶💔 Jessi Uribe y Paola Jara confirman que no mostrarán a su bebé públicamente 🍼 La pareja de artistas decidió mantener en total reserva la llegada de su primera hija 🤍. Jessi Uribe y Paola Jara revelaron que no compartirán fotos ni detalles de la bebé que viene en camino, pues desean proteger su privacidad y disfrutar este momento en familia 🙏. ♬ original sound - Letengoelchisme - Letengoelchisme

“Realmente no (mostraremos el rostro de la bebé), porque hay personas muy pesadas detrás de perfiles falsos”, expresó Paola Jara.

Por su parte, el bumangués señaló que, precisamente, por las experiencias que ha tenido con sus otros hijos, a quienes no volvió a mostrar en sus redes sociales, sigue firme en su decisión de cuidar la identidad de Emilia, en común acuerdo con la cantante de música popular.

“Tener a la gente contenta es muy difícil, yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia, y cuando muestro a mis hijos no me gusta la energía que tiran y los comentarios, y cuando no los muestro que por qué no los muestro, entonces la verdad, no”, comentó.