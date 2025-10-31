Video | Jessi Uribe fue captado besando a otra mujer estando lejos de Paola Jara; pidió que “ojalá” no lo regañara

La pareja de cantantes de música popular, Jessi Uribe y Paola Jara, han dado de qué hablar desde hace algunos meses, sobre todo desde que dieron a conocer la noticia de que estaban en la dulce espera de su primer bebé juntos, a quien llamarán Emilia.

Por diferentes situaciones que han vivido como pareja y que han decidido compartir con sus seguidores, ambos intérpretes han despertado la curiosidad de los mismos, quienes están pendientes de todo lo que suceda con ellos.

Paola Jara y Jessi Uribe esperan una bebé | Foto: Instagram: @jessiuribe3

Pese a estar a la espera del nacimiento de su hija, Jessi y Paola continuaron con su carrera, con sus presentaciones musicales y precisamente es Jessi Uribe quien recientemente da de qué hablar, pues en uno de sus más recientes conciertos fue grabado besando a una mujer, que claramente no era su esposa.

Jessi Uribe besó a una mujer durante uno de sus conciertos

A través de su cuenta oficial de TikTok, el mismo Jessi publicó este instante que vivió durante uno de sus últimos conciertos en Venezuela.

En este video se puede apreciar que el intérprete de Dulce pecado, La culpa, Ellas así son, Regalada sales cara, entre otras, sube al escenario a este mujer llamada Flor, para presentar su versión de la canción Coqueta.

Además de disfrutar en tarima junto al cantante bumangués, Flor bailó con Jessi Uribe y tuvo un acercamiento más profundo, el cual causó todo tipo de reacciones tanto en el público como en redes sociales.

Ante todo el público, Jessi se acercó a la mujer y le dijo: “Flor, te quiero cantar algo”. Tras segundos de silencio, el cantante se acercó a ella, hizo contacto visual y le extendió los labios para darle permiso de que lo besara frente a todo el mundo.

Teniendo en cuenta que la mujer en tarima era una señora mayor, los internautas tomaron este video con bastante humor, ya que no es la primera vez que Jessi hace esto en uno de sus conciertos.

En su publicación, varios de sus fanáticos y seguidores le dejaron comentarios hablando sobre Paola Jara y pidiéndole a ella que por favor no se pusiera brava con él, a lo que Jessi Uribe comentó: “Ojalá”.