¿Más bebés? Jessi Uribe habló de la cantidad de hijos que quiere con Paola Jara; fue claro con su deseo

El cantante de música popular se refirió a sus anhelos a pocas semanas de que nazca su hija Emilia.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Jessi Uribe dedicó mensaje a su esposa Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara: ¿Tendrán más hijos? | Foto: Instagram: @jessiuribe3

Hace meses, la pareja de cantantes de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, sorprendieron a sus seguidores, familia y amigos con el anuncio de que tendrían su primer bebé juntos, luego de intentarlo por mucho tiempo.

Para Paola, esta noticia llegó a cambiar su vida, ya que junto a su pareja ya habían tenido embarazo fallido y el proceso de intentarlo había sido complejo y agotador.

Contexto: Paola Jara expuso gran susto que vivió hace días y su nerviosa reacción: “Casi me da algo”

Con el paso de los meses, Paola empezó a notar el cambio en su cuerpo y a través de una de las publicaciones en su cuenta de Instagram, hizo referencia al cambio que estaba experimentando.

“Nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida. Hora del show con mi niña juiciosa”, escribió entonces.

Jessi Uribe reveló si tendría más hijos con Paola Jara

La pareja ya se encuentra a solo semanas de que nazca su hija, a quien decidieron ponerle Emilia por nombre, y fue Jessi Uribe quien en conversación con el programa de entretenimiento La Red, mencionó si dentro de sus sueños y anhelos está tener más hijos con su esposa, Paola Jara.

De manera muy segura, el intérprete de Dulce Pecado afirmó que no desea tener más hijos, incluso dejó como una posibilidad el hecho de operarse para que esto se cumpla.

Contexto: Jessi Uribe se refirió a su relación con Paola Jara en medio del embarazo y la cantante no se guardó nada: “Se me aguaron los ojos”

“No, no más, yo tengo cuatro y la verdad es que he disfrutado mucho de los niños. Acabamos de estar con ellos de vacaciones de receso y disfrutamos mucho la compañía de los niños, ya no más, unita y ya, tiene cuatro hermanos”, dijo el artista bumangués.

Las palabras del cantante despertaron las opiniones y comentarios de sus seguidores y muchos apelaron a que ese es su deseo, pero si Paola desea otro hijo, ¿qué pasa?

“Dejas a Paola solo con uno”; “El no quiere más, pero si la esposa quiere otro más cómo van a hacer”; “Superhipermega decidido, bien dicen que no hay quinto malo, que Dios los bendiga siempre”; “Me parece prudente, ya tiene cuatro hijos, además Paola ya es bastante mayor para tener más hijjos, está en los cuarenta y pico, una edad algo riesgosa”; “Cómo así que este man se va a operar”; “¿Y Paola qué dijo?“; ”No cierre la fábrica, más bien pare la producción"; “Muy buena decisión, es lo mejor para los dos y respeto su decisión. Muy bien dicho, un abrazo”; “Egoísta, tu tienes cuatro, pero ella tiene uno solo y lo mejor es tener hermanos y compartir en casa siempre, no solo en vacaciones”, fueron algunos de los comentarios.

