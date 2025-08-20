Paola Jara expuso gran susto que vivió hace días y su nerviosa reacción: “Casi me da algo”

Paola Jara se ha convertido en una de las exponentes de la música popular más importantes en todo el país y con temas como Salud por él, Como si nada, Mala mujer, Murió el amor, entre otras, se ha consagrado en un género que le ha brindado una vida de bendiciones, felicidad y mucho amor.

En los últimos meses, Paola Jara ha sido motivo de conversación en el país, pero en esta oportunidad no por su carrera como artista musical, sino por su vida personal y amorosa, ya que dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primera hija junto a su esposo Jessi Uribe.

Fue para mediados del mes de junio que la pareja confirmó la noticia a través de unas tiernas fotos y un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram.

A raíz de la noticia, muchos de los seguidores de la cantante están más pendientes de lo que ella hace, publica y vive.

Recientemente, Paola Jara publicó una galería de fotos y videos en la cual explicó que se encontraba grabando el videoclip de su nuevo sencillo Te voy a ser honesta, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue que la cantante escribió que en ese momento vivió un gran susto, por uno de los sofás que había en el sitio.

“Lo que realmente no se ve… casi me da algo grabando Te voy a ser honesta en ese sillón… pero todo quedó lindo, ya se lo vieron? Vayan y me dicen en qué minuto ven al protagonista de mi susto”, escribió la cantante en su publicación.

En el video se puede ver que Paola debía sentarse en un sofá viejo y desgastado, ya que así estaba ambientado su video; el susto de la cantante estuvo en que pensaba que algún animal, en especial una rata, le saldría de allí.

En su descripción afirma que este animal sí salió e incluso les preguntó a los seguidores en qué minuto del video lo vieron, y por esto los seguidores reaccionaron incluso dejándole halagos.