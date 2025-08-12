Suscribirse

Paola Jara reveló cuántos meses de embarazo tiene y con tierno video mostró cómo luce con su barriguita: “Jamás me imaginé”

La cantante hizo énfasis en que por mucho tiempo le costó imaginar lo que hoy vive.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 1:22 p. m.
Paola Jara presumió su pancita de embarazada y reveló cuántos meses tiene | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @paolajarapj

Paola Jara, que se ha consagrado como una de las voces femeninas más importantes de la música popular colombiana, continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más especiales de su primer embarazo.

Con el ánimo de presumir su dulce etapa, a través de sus redes sociales, Paola publicó recientemente un video en el que dejó ver con orgullo su pancita, y esto provocó cientos de reacciones por parte de sus seguidores, amigos más cercanos y, sobre todo, de su esposo, el cantante bumangués Jessi Uribe.

Jessi Uribe dedicó mensaje a su esposa Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara están en la dulce espera de su primera hija. | Foto: Instagram: @jessiuribe3

En este video, la intérprete de 'Salud por él’ refleja la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa, en la que se prepara día a día para recibir a su primera hija junto a su esposo.

Además del video, Paola acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que hizo referencia a que por mucho tiempo le costó imaginarse viviendo esta etapa, ya que lo intentó muchas veces y no lo lograba. Sin embargo, dejó ver, a día de hoy, que se siente con una felicidad inigualable.

Contexto: Jessi Uribe se refirió a su relación con Paola Jara en medio del embarazo y la cantante no se guardó nada: “Se me aguaron los ojos”

“Nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida. Hora del show con mi niña juiciosa”, escribió la cantante.

De igual forma, en este mensaje, Jara incluyó algunos hashtags, entre estos “#6 meses”, indicando así que se encuentra empezando el segundo trimestre de su embarazo.

La reacción de su esposo no se hizo esperar y afirmó que, para él, ella es hermosa y le luce totalmente el convertirse en madre. “Qué preciosura”, le escribió.

Sus seguidores coincidieron en que Paola Jara se encuentra en la mejor etapa de su vida y resaltaron lo radiante que luce durante la dulce espera.

Contexto: Jessi Uribe reveló cómo era su relación con Paola Jara al inicio y cómo se comportaba: “Yo era muy celoso, demasiado”

“La Barbie embarazada. Espectacular, las amo”; “Hermosa”; “La barriguita la puso muy linda, ella disfrutando cada día a su bebé”; “Hermosa, te queda perfecto el embarazo”; “Te ves sencillamente espectacular”; “Si la mami es bellísima, la hija será el doble”; “Te ves muy bien del modo en que te vistes, todo se te ve bien. Dios te bendiga siempre”, escribieron algunos de sus seguidores.

Semanas atrás, Paola Jara había expuesto también en su red social los cambios que estaba teniendo ya en su cuerpo debido a su gestación.

“Perdiendo curvas, pero mi polito creciendo. Tengo que confesarles que no es fácil empezar a ver todos los cambios físicos y emocionales que vivimos en esta etapa y que también a veces me parece una mentira que sea una realidad. Pero con todo y los altibajos que se viven, estoy inmensamente feliz”, confesó.

