Paola Jara reveló cuántos meses de embarazo tiene y con tierno video mostró cómo luce con su barriguita: “Jamás me imaginé”

Paola Jara, que se ha consagrado como una de las voces femeninas más importantes de la música popular colombiana, continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más especiales de su primer embarazo.

Con el ánimo de presumir su dulce etapa, a través de sus redes sociales, Paola publicó recientemente un video en el que dejó ver con orgullo su pancita, y esto provocó cientos de reacciones por parte de sus seguidores, amigos más cercanos y, sobre todo, de su esposo, el cantante bumangués Jessi Uribe.

Jessi Uribe y Paola Jara están en la dulce espera de su primera hija. | Foto: Instagram: @jessiuribe3

En este video, la intérprete de 'Salud por él’ refleja la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa, en la que se prepara día a día para recibir a su primera hija junto a su esposo.

Además del video, Paola acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que hizo referencia a que por mucho tiempo le costó imaginarse viviendo esta etapa, ya que lo intentó muchas veces y no lo lograba. Sin embargo, dejó ver, a día de hoy, que se siente con una felicidad inigualable.

“Nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida. Hora del show con mi niña juiciosa”, escribió la cantante.

De igual forma, en este mensaje, Jara incluyó algunos hashtags, entre estos “#6 meses”, indicando así que se encuentra empezando el segundo trimestre de su embarazo.

La reacción de su esposo no se hizo esperar y afirmó que, para él, ella es hermosa y le luce totalmente el convertirse en madre. “Qué preciosura”, le escribió.

Sus seguidores coincidieron en que Paola Jara se encuentra en la mejor etapa de su vida y resaltaron lo radiante que luce durante la dulce espera.

“La Barbie embarazada. Espectacular, las amo”; “Hermosa”; “La barriguita la puso muy linda, ella disfrutando cada día a su bebé”; “Hermosa, te queda perfecto el embarazo”; “Te ves sencillamente espectacular”; “Si la mami es bellísima, la hija será el doble”; “Te ves muy bien del modo en que te vistes, todo se te ve bien. Dios te bendiga siempre”, escribieron algunos de sus seguidores.

Semanas atrás, Paola Jara había expuesto también en su red social los cambios que estaba teniendo ya en su cuerpo debido a su gestación.