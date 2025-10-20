Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

Jessi Uribe y Paola Jara están cada vez más cerca de convertirse en padres de su primera bebé, la cual fue anunciada de una forma especial y única. Emilia, fruto de su amor, causó sorpresa en miles de personas, quienes no imaginaron que ambos se fueran a dar esta oportunidad.

De acuerdo con lo revelado, la bebé nacerá durante la segunda semana de noviembre, en Medellín, abriéndole las puertas a un proceso distinto a los dos cantantes, quienes dieron detalles de este embarazo a lo largo del tiempo.

No obstante, recientemente, Jessi Uribe concedió una entrevista a La Red, donde contó un ‘problema’ que estaría teniendo con Paola Jara, precisamente por el parto de la bebé. Ambos tienen puntos de vista distintos, por lo que estarían divididos en decisiones.

Según explicó al formato, su esposa ha estado insistente en que él debe entrar al parto a acompañarla, pero no piensa lo mismo por temas personales. El cantante aseguró que no quería, pues le daba mucha impresión todo este proceso y, posiblemente, era quien terminaba desmayado.

“Ya tenemos todo listo, pañalera, todo listo”, dijo.

“No voy a entrar, tengo un problema con Pao por eso. Lleva un mes y medio dándole y dándole que tengo que entrar con ella al parto, pero no, me da el babeado, eso es terrible. Si es natural, escucharla a ella llorando y gritando me da muy duro; y si es cesárea, escuchar el procedimiento no, no puedo, no soy capaz”, explicó.

En cuanto a la preparación, el artista popular enfatizó en que había pañaleras para todo ahora, situación que no se dio cuando tuvo a sus cuatro hijos mayores. “Cuando tuve a mis niños era una pañalera para todo, ahorita inventaron como para cinco. Antes había una sola pañalera, ahora hay la mía, la de ella, la coach de lactancia”, comentó.

De igual manera, Jessi Uribe contó un tema de su relación que pocos sabían, pues su hija Emilia sería un bebé arcoíris, por una pérdida que tuvieron antes.