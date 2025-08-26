Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que están esperando a su primera hija.

La noticia generó gran entusiasmo, recibiendo numerosas felicitaciones y muestras de cariño, incluso de colegas de la música como Yeison Jiménez.

En la publicación donde compartieron el emotivo video, la pareja reveló que la llegada de la bebé es el resultado de un proceso largo y lleno de obstáculos. A pesar de los momentos difíciles en los que pensaron que no lo lograrían, hoy disfrutan la alegría de cumplir uno de sus mayores anhelos y vivir una etapa trascendental en su relación.

Sin embargo, lejos de la felicidad que atravesaron juntos, los dos artistas tuvieron que enfrentarse a críticas mediáticas por su romance. Cada uno recibió todo tipo de comentarios, señalándolos de infidelidad por el matrimonio de Jessi Uribe.

Sin embargo, tras varios años de su ruptura amorosa con Sandra Barrios, el cantante popular decidió pronunciarse al respecto, revelando detalles de esta historia. Aunque no profundizó, sí destapó uno de los motivos del fin de dicha unión.

En diálogo con Primero que todo y antes que nada, el bumangués conversó con Ana Borda y se aventuró a hablar sobre su vida personal, enfatizando en lo ocurrido antes de decidir divorciarse de la colombiana.

En su relato, el famoso indicó que cuando estaba creciendo como artista, soñaba con comprar su casa propia y darle este regalo a su familia. A pesar de que lo logró, la reacción de su expareja no fue la esperada y todo terminó en otro escenario.

“Yo siempre soñé con comprar una casa. Y cuando me entregaron las llaves fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Se las pasé a la persona con la que estaba y ella me dijo: ‘Usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando’”, afirmó.

Jessi Uribe habló de cómo las terapias y procesos ya no hacían efecto para que su relación mejorara, por lo que entendía que ya no había marcha atrás. Aunque intentó en que todo fluyera, su mente estaba en otra mujer, con la que no tenía nada aún.