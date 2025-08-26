Jessi Uribe confesó que antes de iniciar con Paola Jara, le compuso dolorosa canción a su ex, Sandra Barrios

El cantante bumangués Jessi Uribe llama la atención del público colombiano desde hace años que se dio a conocer por su talento musical y aunque en un inicio fue su potente voz, cuando ganó reconocimiento, sus seguidores y fanáticos se interesaron en coonocer más acerca de su vida.

En la actualidad, el intérprete de 'Dulce pecado’ se encuentra unido en matrimonio a la también cantante de música popular Paola Jara y se encuentran en la dulce espera de su primera hija juntos.

Jessi Uribe. | Foto: Instagram: @jessiuribe3.

Pese a que el bumangués goza de una relación estable en la que se muestra feliz, su pasado en momentos parece no abandonarlo, y le recuerda su anterior relación con su exesposa, Sandra Barrios, tras una polémica de infidelidad por parte del cantante.

Jessi Uribe confesó que le compuso una canción a su exesposa

Recientemente, el famoso cantante estuvo como invitado en el pódcast 'Primero que todo y antes que nada’, y allí, habló de su pasado cuando terminó su relación e inició con Paola Jara.

Según confesó el cantante, llegó el momento en el que su expareja le dijo: “Usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando”.

Después de este momento, Uribe confesó que la primera persona a la que llamó fue a su actual esposa, quien en ese momento le insistió en que tomara terapia e intentara todo por recuperar su hogar.

Jessi Uribe habló de su vida amorosa. | Foto: Instagram: @jessiuribe3

“Llamé a una mujer y le dije, no soy capaz de sacarte de mi cabeza. La verdad, prefiero irme, yo no quiero hacerle daño y sin tener nada, estoy hablando de Pao. Ella siempre me decía, ve a terapia y recupera tu hogar. Yo había ido a psicólogo y todo, pero no era capaz, por eso escribí esta canción", contó.

El nombre del tema que Jessi Uribe compuso en ese momento es 'Segundos’, la cual tiene apartados como:

“En tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está. Solo fue una pregunta y no necesitaste hablar. Yo conozco esos ojos y sé que el corazón no está. En tan solo un segundo me acabas de matar. En tan solo un segundo lloré lo que ni escrito está”, dice la letra, que habla de lo que pudo sentir Sandra.

En otro de los apartados, el artista hizo énfasis en el momento en el que todo acabó, pero ambos sabían que el hecho de extrañarse pasaría.

“Fue imposible ser fuerte, yo sé que te voy a extrañar. Aunque sé que en la vida todo se tiene que acabar, lo que jamás se piensa es que a uno le va a tocar. Y llegó el día y tuve que enterarme. El amor de tu vida estaba en otra parte y que llevabas tiempo, que vivías fingiendo, buscando la forma de no lastimarme. Al final del cuento, terminaría muriendo”, añade.

Por último, el artista mencionó el momento en el que su expareja se dio cuenta de que en su vida había alguien más.