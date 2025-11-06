Jessi Uribe y Paola Jara se preparan para una de las etapas más emocionantes de su vida: la llegada de su primera hija, Emilia. La noticia del embarazo fue compartida de una manera muy especial, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la nueva etapa que vivirán los artistas.

Según lo informado, el nacimiento de la pequeña está previsto para la segunda semana de noviembre en Medellín, marcando un momento inolvidable para la pareja. Durante los últimos meses, ambos cantantes han compartido con sus fans detalles del proceso, mostrando la felicidad y el amor que los rodea mientras se preparan para recibir a su bebé.

Sin embargo, recientemente, Paola Jara y Jessi Uribe hicieron un inesperado anuncio a pocos días del nacimiento de Emilia, llenando de asombro y emociones a los fanáticos. La pareja abrió las puertas de su hogar a un medio nacional, asegurando que ya estaban ultimando detalles.

De acuerdo con lo que revelaron en entrevista exclusiva con Día a día, la llegada de la bebé está cada vez más cerca, por lo que no perdieron la oportunidad de unirse para componer una canción especial y distinta. Paola Jara indicó que esta letra inspirada en su pequeña es la manera que hallaron para celebrar una etapa especial y única que pasaban ambos.

“Ha sido un proceso muy bonito. Me he sentido súper saludable, con mucha energía, y me han dado muy pocas cosas, no me dieron mareos ni náuseas. La verdad, todo ha sido muy llevadero. Pensé que iba a ser más difícil, pero ha sido un embarazo lleno de amor”, comentó la celebridad.

De igual manera, la artista popular profundizó en que la música fue su gran compañía en este proceso materno, teniendo en cuenta que era su primera hija.

“El tiempo se me ha pasado rapidísimo porque hemos trabajado mucho. Esta canción que hicimos es muy especial, porque entre nuestras vidas ahora hay una melodía nueva, la de Emilia. Queremos que la gente sienta lo mismo que nosotros: pura felicidad”, reveló.

Jessi Uribe no dudó en tomar la palabra y expresarse, afirmando que lo que menos buscaba era perderse el nacimiento de Emilia, pues en el pasado ya vivió esto.