Salió a la luz el nombre que Paola Jara y Jessi Uribe le pondrán a su bebé y publican emotivo video: “Prometo protegerte de todo”

Los reconocidos cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara sorprendieron a sus seguidores hace varios meses al compartir la especial noticia de que están en la dulce espera de su primer bebé, lo cual buscaban desde hace años y no lograban conseguir.

Hace algunas semanas, de manera discreta y cargada de ternura, Paola y Jessi decidieron revelar el género del bebé que nacerá este año y que significará la llegada de la maternidad para Paola Jara.

A través de unas fotografías, mostraron un pastel cuyo interior era de color rosa, confirmando así que esperan a una niña.

En las imágenes también se aprecia un sombrero bordado con la letra “E”, lo que en su momento despertó especulaciones sobre que ese podría ser el inicio del nombre elegido para su futura hija, lo cual fue confirmado recientemente.

Hace unas cuantas horas, la pareja compartió un emotivo video estando rodeados de sus familiares en donde varias personas posan junto a la famosa pareja para una sesión de fotos.

Una de las cosas que conquistó a los seguidores es el mensaje de descripción que decidió escribir la intérprete de Salud por él, en donde dejó en evidencia todo el amor que siente por su pequeña niña.

“Pronto en nuestros brazos mi pedacito de cielo! Vas a ser muy amada y prometo protegerte de todo. Mi vida entera en un video”, escribió Paola.

Además, sus amigos y personas allegadas compartieron en los comentarios que esperan con ansias la llegada de su bebé, a quien le han puesto por nombre Emilia.

“Todos esperando con mucho amor a #BabyEmilia”, escribió la también cantante Arelys Henao.

Además, se dieron otros comentarios como: “La bendición más grande, nuestra Emi!”; “La esperamos con todo el amor del mundo!!! @paolajarapj baby Emilia pronto con todos nosotros”; “Hermosa princesa, te esperamos con ansias, eres el regalo más hermoso. Dios te bendiga siempre y a tus papás que los admiro sí que sí”; “Emilia va a estar llenita de amor”; “Esa princesa Baby E será muy bendecida”, escribieron algunos de sus colegas, familiares y allegados.