El sexy vestido por el que comparan a Shakira con Lady Di

En los últimos días, la colombiana Shakira está siendo tendencia en todo el mundo tras el escándalo de la supuesta infidelidad del futbolista español Gerard Piqué y al hecho de que este sábado 4 de junio la pareja anunció que está en proceso de separación.

De acuerdo con la prensa española, Shakira habría encontrado a su esposo siéndole infiel, motivo por el cual habría tomado la decisión de divorciarse y ella estaría con sus dos hijos Sasha y Milán.

Se dice incluso que Piqué estaría viviendo en un apartamento de soltero en Barcelona; algunos medios locales afirman que lo han visto en más de una ocasión en algunos bares de la ciudad con sus amigos.

Entre tanto, a Shakira se la ha visto muy activa en los últimos días, haciendo la gira promocional de su canción Te felicito, y algunos aseguran que podría estar dedicada al mismo Piqué.

Además, es jurado del programa Dancing With Myself e hizo parte en días pasados de la gala de Cannes, donde recibió cientos de miradas, entre ellas la del actor que interpreta a Superman y que también protagoniza The Witcher, Henry Cavill.

A raíz de ese espléndido atuendo que Shakira utilizó para la gala, miles de usuarios la están comparando con el icónico traje denominado “revenge dress” (vestido de la venganza) que habría utilizado en su momento la princesa de Gales, mejor conocida como Lady Di.

Diana de Gales usó este vestido el 29 de junio de 1994, para una gala en la Serpentine Gallery organizada por la revista Vanity Fair, luego de que el príncipe Carlos (hijo mayor de la reina Isabel II) admitiera que le era infiel con Camila Parker.

les faltó poner esta referencia jajaja pic.twitter.com/PQcjZmsiBu — Fer (@chasingasmile) June 3, 2022

Las redes sociales y su creatividad han comparado a Shakira por ese vestuario, que incluso fue atrevido y controversial en su momento para Diana. Los seguidores de la cantante dicen que se salió de su zona de confort y mostró su lado más sensual.

Shakira y Piqué: ¿pitazo final?

Este fin de semana, mediante un sencillo, pero contundente comunicado conjunto, la cantante colombiana Shakira y el defensa central de la Selección España y el Barcelona, Gerard Piqué, informaron al mundo su decisión de ponerles fin a una relación amorosa que se extendió por más de una década, y que dejó como fruto a dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reza el comunicado con el que se puso fin a una historia que comenzó en el seno del mundial de Sudáfrica 2010.

Entonces, mientras que la barranquillera tocaba el cielo del éxito con su canción Waka Waka, Piqué hacía lo propio levantando la Copa Mundo con la única Selección española capaz de hacerlo.

Prensa española le pone más leña en el fuego

Adicional al escándalo por la aparente infidelidad de Piqué, la prensa española ha prendido el fuego a través de la publicación de artículos cargados de suspicacias sobre la vida privada de Shakira, refiriendo que existirían acercamiento entre un actor de Hollywood, Chris Evans, y ella.

Advirtió que, recientemente, se comenzaron a seguir mutuamente en redes sociales, hecho que sucedió poco tiempo después de que comenzara a circular el rumor sobre la ruptura de la relación de la colombiana.