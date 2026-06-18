Con el 74 % de ejecución: el paso subterráneo que transformará la movilidad en la Autopista Sur y conectará con Soacha

La movilidad entre Soacha y Bogotá sigue dependiendo de uno de los corredores más transitados del país. Cada día, decenas de miles de personas utilizan la Autopista Sur para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, estudio o residencia, una dinámica que ha convertido esta vía en uno de los principales desafíos de infraestructura de la región.

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Por ello, se está llevando a cabo la ampliación de TransMilenio en Soacha, la cual alcanzó un avance del 74,1 %, según informaron la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional. El proyecto es una de las obras estratégicas para la movilidad regional y contempla la extensión de la troncal sobre la Autopista Sur.

Uno de los hitos recientes de la obra fue la fundición de la placa superior del primer módulo del paso deprimido que se construye en la intersección de la Autopista Sur. Esta infraestructura permitirá eliminar cruces semafóricos y mejorar la conexión entre las comunas 2 y 6 de Soacha.

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 74,1 % de avance en junio de 2026. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API.

De acuerdo con las entidades encargadas de la obra, el paso deprimido permitirá una circulación continua por debajo de la Autopista Sur una vez entre en funcionamiento. Además, se espera que contribuya a reducir los tiempos de desplazamiento y facilite la movilidad de los usuarios que diariamente se movilizan entre Soacha, Bogotá y otros municipios del sur del departamento.

La obra contempla la construcción de 156 pilotes de aproximadamente 25 metros de profundidad, dos muros de contención y una estructura de cerca de 21,8 metros de ancho que atravesará el corredor vial. También se proyectan dos glorietas para mejorar las conexiones con la Autopista Sur y fortalecer la movilidad local y regional.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó el avance de los trabajos y explicó que la metodología constructiva ha permitido mantener la operación de la vía mientras se ejecuta el proyecto. “Actualmente avanzamos en la culminación del primero de los tres módulos previstos para el deprimido, una técnica que ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras se ejecutan las obras”, afirmó el mandatario, según declaraciones divulgadas por la Gobernación y recogidas por medios regionales.

Rey también había señalado previamente que la ampliación contempla 4,4 kilómetros adicionales de carril exclusivo para TransMilenio, además de un nuevo portal, seis estaciones intermedias, una estación de integración, puentes peatonales y espacio público renovado. Según el gobernador, el proyecto beneficiará a más de un millón de ciudadanos que se movilizan entre Soacha y Bogotá.