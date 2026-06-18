Soacha toma medida extraordinaria sobre ley seca para elecciones de segunda vuelta

Soacha se prepara para una de las jornadas electorales más importantes del año con un esquema especial de seguridad y orden público. Las autoridades municipales anunciaron una serie de medidas para garantizar que la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio se desarrolle sin alteraciones y con plenas garantías para los votantes.

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El municipio, uno de los más poblados del país (más de 870.000 según el DANE) y con una alta participación electoral, tendrá un despliegue institucional que incluye acompañamiento de la fuerza pública, controles de movilidad y restricciones temporales en distintos sectores. Las medidas fueron definidas luego de reuniones entre la Alcaldía, organismos de seguridad y autoridades electorales.

Sin embargo, la medida más destacada de la Alcaldía de Soacha fue la ampliación de la ley seca y adoptar restricciones especiales para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, ya que la medida comenzará a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22, con el objetivo de preservar el orden público durante las votaciones y el proceso de escrutinio.

Ley seca por segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 tendrá horario especial en Soacha, Cundinamarca. Foto: Getty Images

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos abiertos al público. La administración municipal explicó que la restricción busca reducir riesgos de alteraciones a la convivencia y facilitar las labores de control por parte de las autoridades.

Las medidas también contemplan restricciones relacionadas con la seguridad. De acuerdo con los decretos expedidos por la administración municipal para procesos electorales, se mantienen limitaciones al porte de armas de fuego, armas blancas y elementos contundentes, como parte de las acciones preventivas para garantizar una jornada pacífica.

Adicionalmente, las autoridades anunciaron controles especiales alrededor de los puestos de votación y vigilancia reforzada en zonas de alta afluencia de ciudadanos. El municipio coordinará las acciones junto con la Policía, el Ejército y los organismos de emergencia para atender cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de los comicios.

Además de la Ley Seca, se dispondrán diferentes medidas para que el municipio tenga una elección en paz. Foto: Mauricio Florez Olarte

La segunda vuelta presidencial definirá quién ocupará la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030 entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. A nivel nacional, las autoridades también activaron puestos de mando unificado y esquemas especiales de monitoreo para prevenir posibles alteraciones del orden público antes y después de la jornada electoral.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que participen de manera pacífica, respeten las restricciones vigentes y consulten con anticipación sus puestos de votación. La recomendación también incluye programar los desplazamientos con tiempo suficiente y atender las indicaciones de los organismos de seguridad durante toda la jornada electoral.