A tan solo 3 días de la segunda vuelta presidencial se conoció un mural en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en favor de Abelardo de la Espriella.

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Se trata de una obra titulada ‘El rugido de un nuevo país’ del colectivo artístico PEPP, reconocido por utilizar el muralismo como una expresión artística.

Según dijeron desde el colectivo, la obra “presenta una interpretación artística de Abelardo de la Espriella a través de la figura del tigre, un símbolo de fuerza, liderazgo y transformación que, según sus creadores, representa una alternativa distinta a la política tradicional”.

Mural en Chapinero en favor de Abelardo de la Espriella. Foto: Suministrada API

“Los artistas también tienen voz y construyen país. Este mural es una manifestación de quienes creen que la cultura debe ocupar un lugar central en el futuro de Colombia”, afirmó Berardinelli, un miembro del colectivo.

No se trata de la primera obra que hacen relacionada a política. En 2022 realizaron uno en favor de Federico Gutiérrez y otro de Miguel Uribe Turbay cuando aspiraba al Senado.

Una vez pasen las elecciones y deje de estar en la calle 85, donde está ubicado, se convertirá en un NFT (Token No Fungible) para que pueda ser conservado como una pieza de arte digital.