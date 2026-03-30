La vía Bogotá–Girardot es uno de los corredores más transitados del país, especialmente en temporadas de alta movilidad como puentes festivos y Semana Santa. La concesionaria a cargo prevé que, entre el 17 de marzo y el 5 de abril, transiten más de 650.000 vehículos.

Accidentes de tránsito en la vía Bogotá-Girardot afectan la movilidad en el inicio de la Semana Santa

La Vía Sumapaz, que es la concesión que está a cargo del importante corredor intermunicipal, reporta una movilidad normal en el primer día de la Semana Mayor de este 2026. No obstante, a través de sus redes sociales, comunicó en la mañana de este lunes que los encargados avanzaban en labores de atención de mantenimiento debido a las afectaciones que dejaba la lluvia.

La Vía Sumapáz espera que transiten más de 650.000 vehículos. Foto: Vía Sumapáz

De acuerdo con la concesionaria, no se contemplan cierres totales permanentes en la vía. Ante el incremento en el flujo vehicular, la Vía Sumapáz implementará un plan especial de movilidad, el cual incluye:

Monitoreo permanente 24/7 desde el Centro de Control de Operaciones, que cuenta con más de 120 cámaras para monitorear la vía.

Más de 200 personas operativas en vía.

Refuerzo de unidades de atención (grúas, ambulancias, inspección vial) en un 50%.

Coordinación con autoridades locales y nacionales.

Contraflujo para el retorno entre Melgar y Boquerón.

Sin embargo, la Concesión hizo el llamado a los conductores a adoptar comportamientos responsables durante sus desplazamientos, recordando que factores como el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la falta de revisión mecánica siguen siendo determinantes en los incidentes viales.

Horarios en los que tienen restricción los vehículos de carga pesada

Viernes 27 de marzo – 3:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado 28 de marzo – 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Miércoles 1 de abril – 12 m. a 11:00 p.m.

Jueves 2 de abril – 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado 4 de abril – 2:00 p.m. a 11:00 p.m.

Domingo 5 de abril – 10:00 a.m. a 1:00 a.m. del lunes 6 de abril

Pico y placa regional en Soacha el domingo 5 de abril

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: vehículos con placas terminadas en número par.

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: vehículos con placas terminadas en número impar.

¿Cuánto valen los peajes de Bogotá-Girardot en 2026?

Peaje Chusacá

Peaje Chinauta

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Estos dos peajes son obligatorios para los visitantes de Girardot, Melgar, Carmen de Apicalá, etc. Los precios de estos son los mismos; sin embargo, el valor que deben pagar los conductores depende del tipo de vehículo, siendo el valor mínimo $16.100 y el mayor $70.700.