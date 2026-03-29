Nación

Accidentes de tránsito en la vía Bogotá-Girardot afectan la movilidad en el inicio de la Semana Santa

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo. El primero se presentó en el sector de Subía y el otro en la variante de Girardot.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
29 de marzo de 2026, 7:13 a. m.
La vía que comunica a Bogotá con el municipio de Girardot presenta afectaciones en su movilidad por accidentes de tránsito.
La vía que comunica a Bogotá con el municipio de Girardot presenta afectaciones en su movilidad por accidentes de tránsito. Foto: Alcaldía de Bogotá

En la mañana de este domingo, 29 de marzo, se registran afectaciones a la movilidad en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Girardot, Cundinamarca, debido a dos accidentes de tránsito.

Invías anunció que línea #767 no funcionará en Semana Santa; estos los servicios alternativos

Vía del Sumapaz, concesión vial que opera esta ruta, informó que los dos accidentes de tránsito ocurrieron en horas de la madrugada de este domingo, en pleno comienzo de la Semana Santa, donde aumenta el flujo vehicular.

El primer accidente se registró sobre las 4:00 de la mañana en el kilómetros 89, sector de Subía, por un siniestro vial tipo atropello. Allí las unidades de la concesión y la Policía de Tránsito hicieron presencia.

El otro hecho que afectó la movilidad se presentó en la variante de Girardot, en el sentido que viaja desde la capital del país hacia el municipio cundinamarqués, también por un siniestro tipo atropello.

Nación

Medicina Legal confirma que Iván Mordisco no murió en bombardeos contra las disidencias de las Farc en Amazonas y Guaviare

Nación

Así es la vida de una madre que lleva 1.450 días sin descanso buscando a su hijo desaparecido

Nación

Habló el esposo de la mujer embarazada atacada a tiros en un presunto hecho sicarial en La Guajira

Nación

MinDefensa anunció investigación rigurosa tras la muerte de un policía en operación militar en la vía Panamericana

Nación

Paloma Valencia vuelve a criticar al Gobierno Petro durante concentración masiva en Armenia

Medellín

Autoridades en Medellín buscan a asesinos de auxiliar de vuelo extranjero: “Los responsables van a caer”

Medellín

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Nación

Reportan problemas de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio por accidente de tractocamión

Vehículos

Pico y placa solidario en Semana Santa: requisitos, precios y canales autorizados

Medellín

Cierres en túneles de Medellín por mantenimiento impactarán la movilidad hasta el 30 de marzo

La concesión informó que el hecho, que ocurrió pasadas las 5:00 de la mañana, está siendo atendido por unidades de tránsito y en la zona se registra el paso a un carril mientras se levanta el incidente.

La Gobernación de Cundinamarca proyecta que el departamento recibirá más de 330.000 visitantes durante esta Semana Santa, consolidándose como uno de los principales destinos del centro del país por su cercanía con Bogotá.

Por su parte, el Ministerio de Transporte espera que más de 15 millones de viajeros se desplacen durante esta temporada del año, una de las de mayor afluencia de turistas.

Por tierra se proyecta la movilización de más de 10 millones de personas por carretera, más de 4 millones de pasajeros desde las diferentes terminales de transporte del país, con el despacho de 336.000 vehículos intermunicipales.

La entidad gubernamental aseguró que las carreteras registrarán picos de hasta 190.000 vehículos diarios, con jornadas que superarán los 192.000 automotores en un solo día, reflejando la alta presión sobre la red vial.

Dueños de estos vehículos, en la mira de las autoridades: MinTransporte lanzó advertencia por mal uso

Además, informó que estarán en operación 41 corredores concesionados (7.499 kilómetros), con más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y un sistema de monitoreo en tiempo real con alta tecnología.

Así mismo, se implementará durante esta semana un plan de restricciones a los vehículos de carga pesada, de más de 3,4 toneladas, en los principales corredores viales del país, para reducir la congestión y priorizar la movilidad.

Recomendaciones a los viajeros

El Ministerio de Transporte manifestó que el objetivo principal del plan de movilidad para esta Semana Santa es proteger la vida de los viajeros, por lo que entregó una serie de recomendaciones para quienes salen de paseo.

  • Planear los viajes con anticipación
  • Revisar el estado del vehículo
  • Consultar el estado de las vías
  • Respetar las normas de tránsito
  • No conducir bajo efectos del alcohol
  • Atender las indicaciones de las autoridades

El Gobierno espera en esta temporada reducir las cifras de mortalidad que se presentaron en la misma época del año 2025, donde 246 personas murieron en siniestros viales.

VER MÁS

Movilidad