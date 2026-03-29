Accidentes de tránsito en la vía Bogotá-Girardot afectan la movilidad en el inicio de la Semana Santa

En la mañana de este domingo, 29 de marzo, se registran afectaciones a la movilidad en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Girardot, Cundinamarca, debido a dos accidentes de tránsito.

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Vía del Sumapaz, concesión vial que opera esta ruta, informó que los dos accidentes de tránsito ocurrieron en horas de la madrugada de este domingo, en pleno comienzo de la Semana Santa, donde aumenta el flujo vehicular.

El primer accidente se registró sobre las 4:00 de la mañana en el kilómetros 89, sector de Subía, por un siniestro vial tipo atropello. Allí las unidades de la concesión y la Policía de Tránsito hicieron presencia.

El otro hecho que afectó la movilidad se presentó en la variante de Girardot, en el sentido que viaja desde la capital del país hacia el municipio cundinamarqués, también por un siniestro tipo atropello.

La concesión informó que el hecho, que ocurrió pasadas las 5:00 de la mañana, está siendo atendido por unidades de tránsito y en la zona se registra el paso a un carril mientras se levanta el incidente.

La Gobernación de Cundinamarca proyecta que el departamento recibirá más de 330.000 visitantes durante esta Semana Santa, consolidándose como uno de los principales destinos del centro del país por su cercanía con Bogotá.

Por su parte, el Ministerio de Transporte espera que más de 15 millones de viajeros se desplacen durante esta temporada del año, una de las de mayor afluencia de turistas.

Por tierra se proyecta la movilización de más de 10 millones de personas por carretera, más de 4 millones de pasajeros desde las diferentes terminales de transporte del país, con el despacho de 336.000 vehículos intermunicipales.

La entidad gubernamental aseguró que las carreteras registrarán picos de hasta 190.000 vehículos diarios, con jornadas que superarán los 192.000 automotores en un solo día, reflejando la alta presión sobre la red vial.

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Además, informó que estarán en operación 41 corredores concesionados (7.499 kilómetros), con más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y un sistema de monitoreo en tiempo real con alta tecnología.

Así mismo, se implementará durante esta semana un plan de restricciones a los vehículos de carga pesada, de más de 3,4 toneladas, en los principales corredores viales del país, para reducir la congestión y priorizar la movilidad.

Recomendaciones a los viajeros

El Ministerio de Transporte manifestó que el objetivo principal del plan de movilidad para esta Semana Santa es proteger la vida de los viajeros, por lo que entregó una serie de recomendaciones para quienes salen de paseo.

Planear los viajes con anticipación

Revisar el estado del vehículo

Consultar el estado de las vías

Respetar las normas de tránsito

No conducir bajo efectos del alcohol

Atender las indicaciones de las autoridades

El Gobierno espera en esta temporada reducir las cifras de mortalidad que se presentaron en la misma época del año 2025, donde 246 personas murieron en siniestros viales.