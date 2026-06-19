Por obras del metro de Bogotá, habrá cierres nocturnos en la Autopista Sur desde el 22 de junio

Con el objetivo de avanzar con las obras de la estación 9-Sena del Metro y la estación Sena de TransMilenio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que a partir de este lunes 22 de junio de 2026 se realizarán cierres nocturnos en la Autopista Sur.

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Las restricciones de movilidad que informa el distrito se llevarán a cabo entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur. Estos cierres pasarán por múltiples fases, en donde cada una tendrá una función distinta.

Las etapas de cierre que se presentarán en la Autopista Sur

Durante el desarrollo de la primera etapa del cierre vial en la Autopista Sur, se llevará a cabo una restricción, las 24 horas, de la calzada occidental de TransMilenio: los buses del sistema estarán transitando por la calzada oriental en ambos sentidos.

Dentro del desarrollo de esta fase, el tráfico mixto tendrá solamente un carril habilitado en sentido sur-norte entre las 4:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Con el objetivo de brindar una mejor movilidad, a las personas que conduzcan por la zona se les aconseja tomar la diagonal 46 sur o la calle 30 sur hacia el sur.

Primera fase del cierre del 24 horas en la zona por obras del metro de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Posterior a esto y de manera simultánea al cierre de 24 horas, se llevará a cabo el cierre nocturno de 10:00 p. m. a 4:00 a. m. de todos los carriles en sentido sur-norte, al igual que el andén oriental en las inmediaciones de la calle 17 Bis y la diagonal 16 sur.

Dentro de la última fase de la primera etapa, los cierres nocturnos se trasladarán a la calzada mixta en sentido norte-sur entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur, así como el andén occidental en este mismo sector y en el mismo horario.

Para las etapas 2 y 3, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó la aprobación de unos desvíos hacia el sur y hacia el norte.

Aquellos ciudadanos que vayan al sur por la carrera 30 podrán continuar por la calle 30 sur hacia la Autopista Sur y seguir con su recorrido.

En el caso del sentido norte, los vehículos que transitan por la zona podrán tomar la diagonal 46 sur, continuar por la diagonal 40 sur, la carrera 26G y la carrera 27, o continuar por la carrera 30.

Etapa 2 y etapa 3 de cierres viales para Metro de Bogotá Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

La entidad de movilidad ha emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos que se vayan a movilizar por estas zonas; una de ellas es planear sus recorridos con antelación, consultar los cambios de ruta zonales por medio de las páginas oficiales de Transmilenio y, en caso de tener una duda, visitar la oficina de atención al ciudadano que está ubicada en la calle 26 sur No. 68I - 12/18.