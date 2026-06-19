Bogotá entrega el primer vehículo de carga 100 % eléctrico del programa Foncarga

Este viernes 19 de junio, se realizó la entrega del primer camión de carga 100 % eléctrico a un beneficiario del programa Foncarga. La administración espera que la iniciativa agilice el paso a la movilidad eléctrica en la ciudad.

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El propietario del vehículo es Héctor Rodríguez, quien aprovechó el proyecto para reemplazar a su vehículo de 29 años de antigüedad, modelo 1997, por un camión eléctrico con cero emisiones, sin combustión interna ni tubo de escape.

La entrega fue realizada por el subsecretario para la Política de Movilidad, Nicolás Correal, y la secretaria de Ambiente, Adriana Soto. La Alcaldía Distrital espera que Foncarga ayude a reducir la contaminación en la capital y mejore la calidad del aire con el paso a tecnologías limpias.

“La calidad del aire se mejora actuando sobre las fuentes que generan contaminación y afectan la salud de las personas. Por eso esta entrega es tan importante. Hoy no solo estamos entregando un vehículo nuevo; estamos poniendo en circulación el primer vehículo 100 % eléctrico cero emisiones contaminantes financiado por Foncarga, una apuesta de la Alcaldía de Bogotá”, explicó Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

El fondo fue creado en 2021 y activado por la administración actual, que lo reglamentó e inició su funcionamiento. Hace unas semanas, entregó un vehículo de bajas emisiones de gas natural con estándar Euro VI y ahora es el turno de uno 100 % eléctrico.

El programa presta apoyo financiero a propietarios de camiones de carga y volquetas pequeñas para que reemplacen sus vehículos por opciones eléctricas o de bajas emisiones. El objetivo es mejorar la contaminación y modernizar la flota de transporte de mercancías en Bogotá.

“La entrada en operación de este vehículo no solo aporta a la reducción de la huella ambiental, sino que también fortalece la seguridad vial, al integrar estándares tecnológicos que optimizan la conducción y disminuyen riesgos en la interacción con otros actores viales. Así, Bogotá avanza hacia un modelo de logística urbana más ordenado”, señaló Nicolás Correal, subsecretario de Política para la Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

El programa

Foncarga está dirigido a propietarios de vehículos livianos y medianos de carga, con peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas. También pueden participar los dueños de volquetas de hasta tres ejes, matriculadas en Bogotá y con una antigüedad mayor a 20 años.

Además, el fondo prioriza las postulaciones de vehículos de carga de mujeres o transportadoras. Cuenta con más de 12.000 millones de pesos de la Alcaldía y ofrece el acompañamiento técnico para cubrir entre 20 y 50 % del valor del nuevo vehículo.

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Tiene una alianza con Bancóldex que ofrece beneficios como plazos de pago de hasta 8 años y un periodo de gracia de seis meses. La Alcaldía indicó que actualmente hay 133 transportadores inscritos y 15 vehículos que cumplen los requisitos y están en proceso de evaluación.

El programa espera renovar 20 vehículos de carga este 2026, con los que Bogotá dejaría de emitir cerca de 433 kilos de PM2.5 al año. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el transporte de carga es la segunda fuente de emisiones de material particulado PM2.5 en la capital. Reducir este tipo de contaminantes es clave para mejorar la calidad del aire en la ciudad, especialmente en el suroccidente.