Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, (Andemos) advirtió que el borrador de Resolución publicado por el Gobierno Nacional, en la que regula la matrícula de vehículos de carga liviana, podría afectar la reposición de ambulancias, vehículos de rescate, el abastecimiento de medicamentos y alimentos en los centros urbanos.

La matrícula de ambulancias y vehículos de rescate se vería afectada. Foto: Getty Images

El borrador del documento señala que “la autorización para el registro inicial de los vehículos nuevos nacionales o importados de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular entre 3.500 kilogramos y 10.500 kilogramos y volquetas, podrá hacerse mediante el pago del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA".

Ante esto, la organización señaló que estos vehículos, fundamentales para la logística y distribución de bienes esenciales, cumplen una función estratégica en la atención de emergencias, especialmente en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.

Y es que el Ministerio indicó en el documento que “el cálculo del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA, debe efectuarse sobre el vehículo de carga completo, o el chasis con motor y la carrocería, adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo”.

De igual forma, el proyecto de resolución deja claro que el pago del 25 % del valor del vehículo, sin IVA, debe realizarse según el procedimiento estipulado para que este tenga validez y pueda surtir su trámite en el RUNT.

“Para efectos del ingreso de vehículos de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga por el pago del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA, el solicitante deberá realizar la consignación del mencionado porcentaje en el Banco y cuenta que señale el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo que administre los recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico - FOPAT, información que será comunicada mediante Circular expedida por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte y publicada en la página web de la entidad", indica el documento.

El transporte de mercancía de primera y última milla también se vería afectado. Foto: Cortesía Inchcape

Para Andemos, se trata de nuevas barreras que dificultan la atención de las emergencias causadas por la ola invernal y que ponen en riesgo el suministro y el transporte de última milla, del cual dependen millones de negocios y hogares colombianos.

“Imponer nuevas barreras a estos vehículos, en un momento en el que el país enfrenta una fuerte ola invernal, pone en riesgo la atención oportuna de emergencias y el suministro básico para los ciudadanos”, señaló Andrés Chavés, presidente ejecutivo de Andemos.

El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las observaciones técnicas presentadas por el sector automotor, radicadas ante el Ministerio de Transporte, sean consideradas en el proceso regulatorio, en línea con las buenas prácticas internacionales de análisis de impacto y concertación.

Andemos asegura que estos vehículos son claves para atender las emergencias por la ola invernal. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Una regulación sólida es aquella que protege a las personas, escucha a los sectores técnicos y previene efectos sociales no deseados”, concluyó Andemos.