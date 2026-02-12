Vehículos

Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

Desde Andemos pidieron al Gobierno atender las observaciones hechas por el gremio y no imponer “barreras nuevas” a la matrícula de estos vehículos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

12 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
EL Ministerio de Transporte emitió un proyecto de resolución que regula la matrícula de vehículos de carga liviana.
EL Ministerio de Transporte emitió un proyecto de resolución que regula la matrícula de vehículos de carga liviana. Foto: Jorge Orozco

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, (Andemos) advirtió que el borrador de Resolución publicado por el Gobierno Nacional, en la que regula la matrícula de vehículos de carga liviana, podría afectar la reposición de ambulancias, vehículos de rescate, el abastecimiento de medicamentos y alimentos en los centros urbanos.

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidadv
EE.UU.
La matrícula de ambulancias y vehículos de rescate se vería afectada. Foto: Getty Images

El borrador del documento señala que “la autorización para el registro inicial de los vehículos nuevos nacionales o importados de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular entre 3.500 kilogramos y 10.500 kilogramos y volquetas, podrá hacerse mediante el pago del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA".

Ante esto, la organización señaló que estos vehículos, fundamentales para la logística y distribución de bienes esenciales, cumplen una función estratégica en la atención de emergencias, especialmente en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.

Y es que el Ministerio indicó en el documento que “el cálculo del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA, debe efectuarse sobre el vehículo de carga completo, o el chasis con motor y la carrocería, adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo”.

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Vehículos

Toyota presentó la evolución eléctrica de uno de sus vehículos más populares en Estados Unidos

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Vehículos

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Vehículos

¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Vehículos

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

Macroeconomía

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Empresas

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

De igual forma, el proyecto de resolución deja claro que el pago del 25 % del valor del vehículo, sin IVA, debe realizarse según el procedimiento estipulado para que este tenga validez y pueda surtir su trámite en el RUNT.

“Para efectos del ingreso de vehículos de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga por el pago del 25 % del valor comercial del vehículo sin incluir el IVA, el solicitante deberá realizar la consignación del mencionado porcentaje en el Banco y cuenta que señale el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo que administre los recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico - FOPAT, información que será comunicada mediante Circular expedida por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte y publicada en la página web de la entidad", indica el documento.

Dura profecía sobre el futuro de los carros y marcas chinas: hablan de la desaparición de al menos 100 compañías
Desde el transporte de mercancía de primera y última milla con vanes y camiones de desde los ultralivianos hasta los pesados, el objetivo de Inchcape ha sido apoyar a las empresas en distintas etapas de su operación.
El transporte de mercancía de primera y última milla también se vería afectado. Foto: Cortesía Inchcape

Para Andemos, se trata de nuevas barreras que dificultan la atención de las emergencias causadas por la ola invernal y que ponen en riesgo el suministro y el transporte de última milla, del cual dependen millones de negocios y hogares colombianos.

“Imponer nuevas barreras a estos vehículos, en un momento en el que el país enfrenta una fuerte ola invernal, pone en riesgo la atención oportuna de emergencias y el suministro básico para los ciudadanos”, señaló Andrés Chavés, presidente ejecutivo de Andemos.

El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las observaciones técnicas presentadas por el sector automotor, radicadas ante el Ministerio de Transporte, sean consideradas en el proceso regulatorio, en línea con las buenas prácticas internacionales de análisis de impacto y concertación.

¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?
Cali: Se intensifica la ola invernal en la ciudad. foto José L Guzmán. EL País.
Andemos asegura que estos vehículos son claves para atender las emergencias por la ola invernal. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Una regulación sólida es aquella que protege a las personas, escucha a los sectores técnicos y previene efectos sociales no deseados”, concluyó Andemos.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Logo de Toyota

Toyota presentó la evolución eléctrica de uno de sus vehículos más populares en Estados Unidos

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Alcaldía de Cali refuerza el control sobre ambulancias con código QR de seguimiento. Foto Jorge Orozco

Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no sea alterado

¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

La Alcaldía de Bogotá prepara una medida para mejorar la seguridad y tener un mayor control sobre los vehículos que circulan por la capital.

Bogotanos padecerán dos nuevos cierres: atentos a rutas y desvíos que se prolongarán hasta por un año

La marca se encuentra en una encrucijada.

Suramérica da la mano a Mercedes-Benz; panorama contrasta con lo que sucede en China

Noticias Destacadas