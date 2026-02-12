¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?

El mercado colombiano de vehículos usados mostró señales sólidas de recuperación a lo largo de 2025. Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en el primer semestre del año de realizaron 485.156 traspasos, esto es un crecimiento de 16,1 % frente al mismo periodo de 2024.

Bogotanos padecerán dos nuevos cierres: atentos a rutas y desvíos que se prolongarán hasta por un año

La posibilidad de conocer el vehículo de forma física es clave a la hora de cerrar el negocio. Foto: Getty Images

En este contexto, el rol de los concesionarios certificados cobra especial importancia, pues ofrecen a los compradores la confianza y el respaldo necesarios para adquirir un vehículo con garantía y verificación técnica.

Este dato es clave, pues a la hora de celebrar negocios entre particulares, aunque el precio del automotor resulte llamativo, se corre el riego de ser víctima de una estafa, de adquirir un vehículo con líos legales o problemas mecánicos, o ser objeto de hurtos.

¿Qué tan confiable es comprar un carro a través de plataformas digitales?

Este es un escenario que ha cobrado una mayor relevancia en el sector automotriz; la facilidad de encontrar un vehículo ajustado a condiciones de precio, kilometraje, marca, modelo y ubicación, le permite a los compradores ahorrar tiempo, enfocar su búsqueda y encontrar las opciones vigentes.

Sin embargo, el consumidor colombiano tiene algunas particularidades a la hora de cerrar negocios de forma virtual; experts indican que se le hace necesario interactuar con el vehículo y constatar que lo que le están ofreciendo a través de la web es verídico.

Justamente, el pasar de una consulta digital a un espacio físico en el que se pueda constatar el estado real del automotor es algo que ha impulsado las ventas, razón por la que algunas plataformas han expandido sus negocios y han celebrado alianzas con concesionarios, a donde los compradores puedan asistir con el fin de dar una última mirada al vehículo.

Esta red permite a los usuarios acceder en línea a un inventario actualizado y verificado de diferentes tipos de vehículos, y contactar directamente al concesionario de su preferencia.

Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda

El carro usado sigue siendo un mercado con bastante peso en el sector automotriz. Foto: Getty Images

Además, la experiencia digital está diseñada para equiparar la seguridad del modelo tradicional de compra presencial, pero con la agilidad y transparencia que exige el consumidor actual.

Beneficios de comprar vehículos en concesionarios certificados

Según Carro Ya, una de las plataformas dedicadas a este servicio, entre los beneficios que ofrece la compra a través de los concesionarios aliados está la realización de peritaje técnico especializado, historial vehicular claro y transparente, garantías de respaldo y disponibilidad de repuestos y servicios de mantenimiento que aseguran el buen estado del vehículo.

“El respaldo de nuestra red de concesionarios es lo que garantiza que los usuarios encuentren en CarroYa no solo un portal con inventario online, sino una plataforma que ofrece vehículos confiables, con procesos de verificación claros y aliados de prestigio en el mercado automotor”, aseguró Catalina Prieto, CEO de CarroYa y Facilpass.

Dura profecía sobre el futuro de los carros y marcas chinas: hablan de la desaparición de al menos 100 compañías

Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo. Foto: Getty Images

Cabe señalar que, en el mercado actual, hay diferentes plataformas digitales a través de las cuales se puede realizar este proceso de consulta y compra de vehículos; de igual forma, las marcas, a través de sus concesionarios también disponen de plataformas que permiten, cotizar, agendar pruebas de manejo y comprar vehículos nuevos y usados.