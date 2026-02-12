Bogotanos padecerán dos nuevos cierres: atentos a rutas y desvíos que se prolongarán hasta por un año

A partir de este viernes, 13 de febrero, los bogotanos tendrán que afrontar dos nuevos cierres por cuenta de las obras que se adelantan en la ciudad, decisión que seguramente provocará congestión y complicará la movilidad en la capital.

Los nuevos se extenderán por seis meses y un año. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según indicó la Secretaría de Movilidad, un cierre se extenderá por un año y el otro será por seis meses, tiempo en el que se avanzará con trabajos relacionados con la ejecución de la primera línea del metro y la troncal de TransMilenio de la avenida 68.

Cierre total conectante av. Primero de Mayo con av. carrera 68, sentido occidente-sur

Con el fin de continuar con las actividades de redes húmedas y secas, construcción de aproche del puente sobre la av. carrera 68, construcción de la nueva conectante y construcción de urbanismo, en el desarrollo del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre total de la conectante movimiento occidente-sur de la av. Primero de Mayo por av. carrera 68.

Estas actividades se ejecutarán a partir del 13 de febrero de 2026 y se extenderán por un periodo aproximado de seis meses.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad para los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Tránsito de vehículos particulares, vehículos de carga y transporte público (SITP e intermunicipal)

Los usuarios que circulen en sentido occidente–oriente por la av. Primero de Mayo y deseen continuar al sur, deberán tomar la varrera 68I al sur-calle 34 sur/diagonal 34 sur al oriente-carrera 68A al sur diagonal 35 sur al oriente, donde se empalma a su recorrido habitual.

Ubicación de Paraderos SITP

Debido a los cierres, se afectarán los puntos de parada de las siguientes rutas:

Algunos paraderos del SITP serán reubicados mientras se adelantan las obras. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las rutas SITP 39, 577, 953, H733 serán desviadas, por lo cual será necesario trasladarlas en los siguientes paraderos:

Paradero 098D09 ubicado en la av. Primero de Mayo entre carrera 68G Bis y carrera 68H Bis, se reubicará el punto de parada al paradero temporal ubicado en la carrera 68I ente calle 31 sur y calle 31B bis sur.

se reubicará el punto de parada al paradero temporal ubicado en la carrera 68I ente calle 31 sur y calle 31B bis sur. Paraderos 088C09, 088B09, 088A09, 114A09, 114B09 ubicados en la av. carrera 68 entre calle 31 sur y calle 32 sur se reubicará el punto de parada al paradero temporal ubicado en la diagonal 34 sur con transversal 71B.

Para el manejo peatonal se implementará un sendero peatonal adyacente a la zona de obra.

De igual forma, la SDM emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía para poder afrontar estos cierres.

Cierre total de la conectante norte-occidente de la av. carrera 68 con Autopista Sur

Con el fin de continuar con la obra de construcción de la troncal TransMilenio av. carrera 68 – grupo 1, la SDM autorizó el cierre total de la conectante (movimiento norte-occidente de la AK 68 hacia la AutoSur) para actividades de construcción de muro pantalla.

Estas actividades se realizarán desde las 10:00 p. m. del 13 de febrero de 2026 y por un periodo aproximado de un año, con horario de cierre 24 horas.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente plan de manejo de tránsito:

Tránsito vehículos particulares y transporte público (SITP)

Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la av. carrera 68 y deseen tomar la Autopista Sur hacia el occidente (hacia Soacha), deberán tomar la calle 39I sur al occidente-carrera 68A al sur-calle 40 sur al oriente, por donde se empalman al recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la av. carrera 68 y continúan hacia el sector de Venecia, no tendrán cambios en su recorrido habitual.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

Recomendaciones para peatones y conductores

Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así como realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.

Las obras hacen parte de la construcción de la troncal de TransMilenio de la 68. Foto: GUILLERMO TORRES

La Secretaría solicita a todos los usuarios del sector que tengan en cuenta la información contenida en este plan de manejo de tránsito y que transiten con precaución, atendiendo las señales viales, para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

“Se pide a los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT. Se solicita a los peatones, ciclistas y conductores que respeten la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado de dicha actividad. Se solicita a los usuarios del servicio del SITP que realicen el ascenso y descenso de los buses únicamente en los paraderos establecidos”.