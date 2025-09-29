Estos son los carros que puede comprar si acepta renovar su vehículo con las ayudas que entregan en Bogotá; le cubren hasta el 50%

Las secretarías de Movilidad y Ambiente hicieron un llamado a todos los transportadores de carga de Bogotá a postularse al Foncarga, el programa diseñado para promover la modernización del sector, impulsar la sostenibilidad y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Con esta estrategia, Bogotá ofrece a los propietarios de vehículos de carga la oportunidad de acceder a beneficios que facilitan la transición hacia tecnologías más limpias, seguras y eficientes.

Este fondo es mucho más que un respaldo financiero: es una herramienta que permite a los propietarios de vehículos antiguos y altamente contaminantes renovar su flota y seguir aportando de manera más sostenible a la economía de la ciudad.

La idea de Foncarga es promover la actualización de vehículos de carga a automotores de tecnologías limpias. | Foto: Getty Images

A la fecha, más de 70 transportadores ya se han inscrito, confirmando el interés y la necesidad de este programa.

“Desde la Secretaría de Movilidad trabajamos por un transporte de carga más sostenible, competitivo y responsable con la ciudad. Invitamos a los transportadores a sumarse a Foncarga y aprovechar esta oportunidad para avanzar juntos hacia una Bogotá más limpia y con mejor calidad de vida para todos”, afirmó Sonia Gaona, subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría de Movilidad.

Este año, Bogotá iniciará la renovación de 60 vehículos de carga, y en 2026 se sumarán otros 60, consolidando una apuesta por una movilidad más ordenada, segura y sostenible para Bogotá.

¿Por qué postularse?

Acceso a incentivos económicos para la modernización del parque automotor de carga.

Contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en Bogotá.

Mejorar la seguridad vial y las condiciones de operación del sector.

Ser parte de la transformación hacia una movilidad más sostenible y eficiente.

¿Cómo aplicar a los beneficios de Foncarga?

Ser propietario como persona natural o jurídica de hasta 3 vehículos de transporte de carga con un Peso Bruto Vehicular (PBV) igual o inferior a 10,5 toneladas o volquetas de máximo 3 ejes.

Ser propietario de los vehículos con mínimo dos años de antelación al momento de la postulación al fondo.

Estar a paz y salvo por concepto de multas e infracciones a las normas de tránsito.

El vehículo debe estar matriculados en la ciudad de Bogotá o en los municipios aledaños aprobados por el Comité Directivo, con mínimo dos (2) años de antelación a la postulación al fondo.

El vehículo no debe estar postulado simultáneamente a otro proceso de renovación vehicular en el país.

El vehículo debe estar libre de todo gravamen o afectación jurídica , es decir, multas, comparendos o impuestos vehiculares que limiten la libre disposición del vehículo.

El vehículo debe ser:

Dueños de volquetas pueden aprovechar la iniciativa. | Foto: Suministrada para El País

Camión con Peso Bruto Vehicular (PBV) igual o inferior a 10,5 toneladas Camionetas diferentes a pick-up o platón, con PBV igual o inferior a 10,5 toneladas. Volqueta de máximo tres (3) ejes

La licencia de tránsito del vehículo debe figurar como modalidad de carga.

Al momento de la postulación, el vehículo debe tener año o modelo igual o superior a veinte años .

. Ser un vehículo operativo, es decir, que demuestre mínimo dos SOAT y dos Revisiones Técnico-Mecánicas en los últimos cinco años.

Estar inscrito en las plataformas del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT y Registro Distrital Automotor (RDA), como persona natural o jurídica.

El vehículo debe estar al día en sus obligaciones tributarias con el distrito o las entidades administrativas autorizadas por el Comité Directivo.

¿Qué vehículos puede adquirir con esta ayuda?

En caso de que el solicitante seleccione para su nuevo vehículo una carrocería diferente a las indicadas, el costo de la carrocería y ensamble correrá en su totalidad por cuenta del transportador.

Los vehículos deben ser nuevos y matricularse en Bogotá con placa blanca.

El vehículo nuevo debe contar con las siguientes tecnologías de motorización:

Vehículos eléctricos de batería. Vehículos de celdas de combustible de hidrógeno. Vehículos dedicados a gas combustible con estándar de emisión mínimo Euro 6/VI, su equivalente o superior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 762 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para volquetas, se tendrán en cuenta vehículos de encendido por chispa, dedicados a gas natural, o por compresión que operen con Diesel Euro 6/VI, su equivalente o superior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 762 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Quines apliquen podrán recibir incentivos no reembolsables que pueden cubrir entre el 25% y el 50% del valor del vehículo nuevo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estas tecnologías dependerán de la oferta tecnológica en el mercado a nivel nacional.

En ningún caso, el vehículo nuevo podrá superar el PBV de 10,5 toneladas, y en el caso de las volquetas ser superior a rígidas de 3 ejes.

