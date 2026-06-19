Inseguridad en el Parque del Voto Nacional afecta a aprendices del Sena y pone en riesgo sus estudios: “Pedimos policías”

La inseguridad en el corredor del Parque del Voto Nacional se ha convertido en una preocupación para la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), luego de que en lo corrido de 2026 se registraran 12 casos de hurto en la zona, de los cuales diez afectaron directamente a aprendices de la entidad.

Los cinco males que frenan a Bogotá: inseguridad, trancones, obras, cultura ciudadana y vandalismo golpean a la capital del país

Según la regional, cada mañana, decenas de estudiantes de los diferentes centros de formación de la Regional DC recorren a pie el trayecto entre la estación de TransMilenio de la Avenida Caracas y el Distrito Creativo. Según un informe de seguridad elaborado por la entidad, los hechos delictivos se concentran en las horas de ingreso y salida de las jornadas académicas, tanto en la mañana como en la tarde.

El documento identifica al Parque del Voto Nacional como el punto de mayor incidencia, debido a la presencia de grupos dedicados a actividades ilícitas y a la baja frecuencia del patrullaje policial.

La situación, según el Sena, no solo ocasiona pérdidas materiales, sino que también incide en la permanencia de los aprendices en sus programas de formación. Uno de ellos, que solicitó mantener su identidad en reserva, relató: “Me robaron mis pertenencias personales cuando salía de formación en la tarde. Desde ese día, me da mucho miedo volver. Uno no sabe si le va a pasar de nuevo y eso hace que uno piense dos veces antes de regresar”.

Aprendices del Sena Distrito Creativo son asediados por la delincuencia en el Parque del Voto Nacional. Foto: Sena / API

Otro aprendiz manifestó la necesidad de una respuesta institucional. “Lo único que pedimos es que haya policías en esa ruta, especialmente en las horas de entrada y salida. Con un poco de acompañamiento, podríamos llegar a estudiar sin contratiempos y sin ese miedo que cargamos todos los días”, señaló.

Ante la situación, el Centro de Distrito Creativo formalizó un informe de seguridad con el propósito de establecer un canal de trabajo con las autoridades. El subdirector (e) del centro, Carlos Arturo Salgar Ramírez, afirmó: “La inseguridad en el corredor del Parque del Voto Nacional está afectando a nuestros aprendices y poniendo en riesgo su permanencia en la formación. Hacemos un llamado respetuoso a la Policía Nacional y a las autoridades distritales para que nos acompañen: necesitamos patrullaje en esa ruta y construir juntos una solución”.

Aprendices del Sena Distrito Creativo son asediados por la delincuencia en el Parque del Voto Nacional. Foto: Sena / API

El informe concluye que la baja presencia policial es uno de los factores que inciden en la ocurrencia de los hechos y advierte que actualmente no existe un mecanismo de coordinación formal con las autoridades para atender la problemática.