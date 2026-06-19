¿Qué pasará con la ciclovía en Bogotá este 21 de junio por elecciones? Hay medida especial

Los habituales recorridos de la ciclovía de Bogotá no estarán disponibles este domingo 21 de junio. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó la suspensión total de la actividad debido a la jornada electoral que se desarrollará en el país para la segunda vuelta presidencial.

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La medida aplicará sobre los 141,46 kilómetros que conforman la red de ciclovía de la capital, una de las más extensas y tradicionales del mundo. Según explicó la entidad, la decisión responde a las disposiciones adoptadas para facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad requeridas durante el desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con el IDRD, la suspensión busca garantizar mejores condiciones para el desplazamiento de votantes, jurados, autoridades electorales y organismos encargados de la organización y vigilancia del proceso democrático. La medida hace parte de los protocolos que históricamente se implementan durante las jornadas electorales en Bogotá.

La ciclovía, que normalmente opera los domingos y días festivos entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, reúne cada semana a miles de ciudadanos que utilizan este espacio para caminar, correr, montar bicicleta y realizar actividades recreativas en diferentes puntos de la ciudad.

Aunque el tradicional corredor recreativo no funcionará este domingo, el distrito hizo un llamado a la ciudadanía para que programe sus desplazamientos teniendo en cuenta las medidas especiales adoptadas con motivo de las elecciones. La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que en la capital también regirán disposiciones como la ley seca y otros controles orientados a garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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La suspensión será únicamente por este domingo y la ciclovía retomará su operación habitual el siguiente fin de semana, una vez concluido el proceso electoral.

Por otro lado, las autoridades reiteraron la importancia de participar en la jornada democrática y atender las recomendaciones de movilidad y seguridad establecidas para la fecha.

¿Por qué es tan importante la ciclovía en Bogotá?

Este espacio comenzó en 1974 gracias a la iniciativa del movimiento Procicla, que con la Gran Manifestación del Pedal logró llamar la atención institucional. Con el apoyo del alcalde de la época, Luis Prieto Ocampo, y otras entidades, se institucionalizó la iniciativa, convirtiéndola en una de las primeras de este tipo en el mundo.

Rápidamente se fue convirtiendo en una de las actividades preferidas de los bogotanos, permitiendo mejorar el estado físico de los participantes en gran medida, lo que genera, según la Alcaldía de Bogotá, un ahorro de tres dólares por cada dólar invertido en este espacio.

Por otro lado, impacta positivamente al medioambiente al disminuir las emisiones contaminantes, siendo certificada como la primera ciclovía en el mundo de carbono neutro. Además, ha ganado varios premios, como el Premio a la Cultura Sostenible en la Cumbre Río+20 y el Galardón Especial del Día Mundial de la Bicicleta.