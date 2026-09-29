El presidente Abelardo De La Espriella anunció este martes, 29 de septiembre, que su Gobierno ya ha firmado 105 extradiciones durante los primeros 53 días de administración, como parte de la estrategia para sacar del país a personas señaladas de cometer delitos de alta gravedad en otras naciones.

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Durante un pronunciamiento, el mandatario presentó una nueva jornada de firma de extradiciones y señaló que este mecanismo hace parte de los instrumentos de cooperación internacional que utiliza Colombia para entregar a las autoridades extranjeras a quienes son requeridos por la justicia de otros países.

“Hoy firmaremos 10 extradiciones”, indicó Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, y quien es el encargado de informar al presidente sobre el balance.

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Ante la cifra, De La Espriella preguntó por el acumulado alcanzado durante su administración y recibió como respuesta que ya son 105 extradiciones en 53 días de Gobierno.

El mandatario destacó el resultado y aseguró que la cifra continuará aumentando. “El número seguirá creciendo porque en la Era del Tigre no hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos”, afirmó.

De La Espriella sostuvo que su administración continuará utilizando los mecanismos de cooperación internacional para retirar de Colombia a delincuentes que calificó como de “alta peligrosidad”.

“Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad”, manifestó el presidente, quien cerró su mensaje con un llamado a continuar con esta política: “¡Vamos por más! ¡Firme por la Patria!”.

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