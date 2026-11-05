“Una JEP indulgente con las FARC”: Francisco Santos sobre la salida del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó el cargo hace algunos días, en medio de duros cuestionamientos sobre el manejo presupuestal que se le habría dado a la jurisdicción y también las decisiones que habrían favorecido a los comparecientes.
El exvicepresidente Francisco Santos se refirió a la salida de Ramelli, asegurando que la cuenta que entrega es “desastrosa”, pues su manejo habría sido deficiente.
“Más de tres billones de pesos después, quedan arriendos y viajes cuestionados, una nómina gigantesca, abogados de las FARC pagados con recursos públicos, contratos bajo la lupa y denuncias que merecen una investigación a fondo. Pero lo peor no es y un la plata: es lo poco que recibió Colombia a cambio”, precisó.
Indicó que a las FARC les dieron beneficios y que “a las víctimas las regalaron e instrumentalizaron y a los militares los presionaron para reconocer responsabilidades y construir una narrativa que apuntara hacia arriba”.
Finalmente, detalló que Ramelli se va, pero deja una JEP que terminó actuando como un tribunal político: “indulgente con las FARC, implacable con la Fuerza Pública y profundamente injusto con las víctimas”.