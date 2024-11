General (r) Arias Cabrales pierde última batalla sobre la condena por desapariciones del Palacio de Justicia; Corte Suprema niega revisión

El proceso contra el general Arias Cabrales ha pasado por juzgados, tribunales, la Justicia Especial para la Paz, y la Corte Suprema de Justicia, en donde había hecho la solicitud de revisión, pero según conoció SEMANA, esta no cumplió con los requisitos. El general Cabrales paga una condena de 35 años por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, pero él ratifica su inocencia.

El general Arias Cabrales no solo ha rechazado la condena en su contra, sino que afirma que es inocente, en entrevista con SEMANA había afirmado que “soy inocente, fui quien terminó como chivo expiatorio de estas circunstancias. Pero a través de las investigaciones posteriores se ha venido esclareciendo que de las 13 personas que inicialmente se mencionaban como desaparecidas han venido apareciendo, lo cual está confirmando un fallo que me fue favorable en la justicia penal militar. Se dice que no había ninguna responsabilidad de mi parte ni de las otras personas de la Brigada 13 que hacían parte del grupo de inteligencia”.