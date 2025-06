Navegar los archivos de Gabo

La muestra nació en 2018, cuando el Ransom Center encargó un detallado y premiado estudio de la creación y consagración global de Cien años de soledad al profesor Álvaro Santana Acuña, sociólogo, historiador y autor del libro Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic (2020).